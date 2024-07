L'univers DC devrait reprendre des couleurs au cinéma grâce au prochain Superman et à Joker 2. Une suite qui va devoir faire aussi bien, si ce n'est mieux, que le premier long-métrage. Et ça devrait être possible dans la mesure où le prochain film va pouvoir capitaliser sur le succès du précédent, mais également sur la présence de Lady Gaga dans le rôle phare d'Harley Quinn. Un atout majeur qui peut faire déplacer des millions de « Little Monsters », le petit nom attribué aux fans de la chanteuse et actrice américaine. Ca s'annonce toujours prometteur !

Une deuxième bande annonce pour Joker 2 Folie à deux

Le premier trailer de Joker 2 : Folie à Deux a permis d'introduire le nouveau personnage d'Harley Quinn, qui sera donc incarnée par la chanteuse Lady Gaga. Un choix qui devrait sied à merveille la direction prise par cette suite, qui se veut plus « musicale ». « Ce n’est pas un musical en soi, il y a juste de la musique. La musique fait partie du film et des personnages, mais je ne sais pas si c’est un musical » a déclaré la directrice de la photographie Lawrence Sher. Dans la précédente bande annonce de Joker 2, on voit Arthur Fleck dans l'hôpital d'Arkham qui croise le chemin d'Harleen Quinzel. Sa future petite-amie qui semble être une patiente de l'asile, et non la psychiatre que l'on connait.

La relation entre ces deux anti-héros mythiques DC sera par conséquent la pierre angulaire de Joker 2. Et cet amour naissant ne devrait pas être de tout repos, car la compagne de l'humouriste raté va sombrer dans la même folie que lui. Pour cette suite, le réalisateur Todd Phillips et Warner Bros ont ouvert les vannes.

Le budget a explosé en passant d'environ 55 millions de dollars à 200 millions de dollars selon Variety. À la vue de la classification américaine, il est possible que Joker 2 soit aussi moins « tout public ». Le film est en effet R Rated en raison du caractère violent de certaines scènes, de dialogues, de brèves séquences de nudité et de sa sexualité. Rendez-vous le 2 octobre 2024 au cinéma pour découvrir tout cela, mais en attendant, la nouvell.