La série The Penguin, qui découle directement de l'univers The Batman, vient de trouver une fenêtre de sortie, pour notre plus grand bonheur. Plutôt une bonne nouvelle, non ?

La série très attendue The Penguin, un spin-off de l'univers de The Batman de Matt Reeves, devrait permettre de plonger dans le monde sombre de Gotham. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste finalement plus beaucoup de temps à attendre. De quoi patienter tranquillement avant The Batman 2 ? Ça en a tout l'air. On vient d'avoir une fenêtre de sortie.

The Penguin s'offre une fenêtre de sortie

Ainsi donc, The Penguin sortira en septembre sur Max. On vient d'apprendre la nouvelle via un nouveau tweet du toujours très informé DiscussingFilm.. Colin Farrell reprend son rôle d'Oswald Cobblepot, alias Le Pingouin, explorant son ascension dans le monde criminel de Gotham City après les événements du film The Batman. Cette série limitée de huit épisodes se déroule une semaine après les événements du film, suivant la montée en puissance du Pingouin dans un Gotham ravagé par les inondations. La série mettra en lumière les luttes de pouvoir et les rivalités criminelles, promettant une histoire sombre et violente.

Aux côtés de Colin Farrell (The Gentlemen), la série met en vedette Cristin Milioti (Black Mirror, Fargo) dans le rôle de Sofia Falcone, ainsi que Michael Kelly (House of Cards), Rhenzy Feliz (Runaways), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), et Clancy Brown (Billions). Craig Zobel dirige les premiers épisodes, avec Matt Reeves (The Batman) en tant que producteur exécutif, garantissant la continuité de l'univers de The Batman tout en apportant une nouvelle perspective sur le personnage du Pingouin​.

Le Penguin s'annonce comme une série intense et captivante, approfondissant l'histoire de l'un des personnages les plus emblématiques de Gotham. Très certainement avec le Joker, l'un des méchants les plus appréciés (et connus) de chez DC. À n'en pas douter. Reste à voir si la série tirera profit de l'univers de Batman ou se contentera d'être une simple série de gangsters, comme on a pour habitude de voir.