The Batman, l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, a une grande annonce pour les fans de l'hexagone. Et un cadeau pour celles et ceux qui sont curieux de la série The Penguin.

Alors que Prime Video a flairé le bon coup en récupérant Caped Crusader, la nouvelle série animée sur Le Chevalier Noir dirigée par Bruce Timm, le BatVerse de Matt Reeves se développe en coulisses. Malgré l'annulation du show TV centré sur l'asile d'Arkham par Warner, le réalisateur débutera le tournage de The Batman 2 au début de l'année prochaine. Le calendrier pour une sortie le 2 octobre 2026 devrait ainsi être respecté, et si vous avez raté le premier long-métrage, une seconde chance s'offre à vous.

The Batman de retour en France très bientôt

The Batman est toujours considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros, et l'une des meilleures adaptations du personnage culte de DC Comics. Contrairement aux précédents longs-métrages de Tim Burton ou Christopher Nolan, Matt Reeves a choisi une approche qui ressemble davantage à un thriller où les talents de détective de l'homme chauve-souris peuvent s'exprimer. Résultat, la direction prise par le film, et surtout son exécution, a permis à Warner Bros Discovery d'amasser plus de 770 millions de dollars au box-office international. C'est beaucoup, mais ça pourrait encore grimper...

D'ici la fin du mois, The Batman sera à nouveau projeté dans les salles françaises DOLBY de Pathé. « (Re)découvrez le film The Batman dans toutes nos salles DOLBY à compter du vendredi 30 août. À la fin du film, profitez de 5 min de contenu exclusif avec des images de la série The Penguin ainsi qu’un entretien avec Matt Reeves et Colin Farrell » explique l'exploitant. Une excellente nouvelle pour les fans français et qui s'accompagne d'une surprise comme on peut le voir. Pour promouvoir l'arrivée de la série The Penguin, dès le 20 septembre 2024 sur Max, The Batman reviendra avec une « version longue » avec quelques extraits du show TV. Mais comme précisé, pour y avoir le droit, il va bien falloir rester jusqu'à la fin.

On ne sait pas combien de temps The Batman restera au cinéma, mais le coup d'envoi de cette ressortie sera donné dès le 30 août prochain. Si vous l'avez manqué, ou que vous souhaitez profiter de la superbe photo du film sur grand écran, vous savez ce que vous avez à faire d'ici quelques semaines.

Source : Pathé.