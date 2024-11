On conclut les sorties de la semaine Netflix, Prime Video, Disney+ avec les nouveautés Max. Du 18 au 24 novembre 2024, la plateforme de Warner a offert des immanquables comme Inglorious Basterds et Les Huit Salopards de Quentin Tarantino, L'Étrange histoire de Benjamin Button, mais également Harry, un ami qui veut vous du bien, Le Pianiste, ainsi que l'une des séries événements de l'année, Dune Prophecy. Quoi de neuf pour cette semaine 48 ? Voici tous les ajouts jusqu'à dimanche prochain avec deux grosses inédites.

Tous les films Max de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024

Kiernan Shipka, qui a notamment joué pendant quatre ans la série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina, est au casting de Sweethearts. Une nouvelle comédie originale de rupture entre amis qui arrive en exclusivité sur le service Max dès le 28 novembre 2024. « Lorsqu'ils décident de rompre avec leurs amours de lycée, Ben et Jamie, étudiants de première année, mettent à l'épreuve leur amitié co-dépendante ». Les sorties de la semaine Max dans la catégorie des films intègrent aussi The Holiday. Un long-métrage chorale sentimental pour Noël avec un casting XXL. La Méthode Williams sera également disponible dès ce week-end.

28/11 Sweethearts

1/12 The Holiday La Méthode Williams



Toutes les séries de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024

Max s'offre également une nouvelle série HBO dans ses sorties de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024 avec Get Millie Back. Un mini-show télévisé policier de cinq épisodes qui suit Millie Jean Black, une ex-détective de Scotland Yard, à son retour à Kingston pour enquêter sur des disparations. En plus de Tamara Lawrance (The Silent Twins), on retrouve Joe Dempsie (Game of Thrones, Skins...) au casting. Les deux saisons de la série Oh Hell débarquent également sur Max à partir du 26 novembre. Hélène, une jeune femme de 24 ans, est surnommée « Hell » en raison du chaos qui régit sa vie. Mais lorsqu'elle rencontre Oskar, un professeur de violoncelle, l'espoir d'une situation plus stable renaît pour la première fois.

26/11 Get Millie Back Oh Hell! - saison 1 & 2



Source : Max France.