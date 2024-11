HBO a encore frappé ! Après le succès phénoménal de Mare of Easttown, Brad Ingelsby revient avec une toute nouvelle série originale : Task. Prévue pour 2025, cette production exclusive débarquera sur Max et promet déjà de captiver les amateurs de drames intenses. Si vous avez adoré l’ambiance sombre et les personnages complexes de Mare of Easttown, Task pourrait bien devenir votre prochain coup de cœur.

Un retour très attendu pour Brad Ingelsby sur Max

Brad Ingelsby, le scénariste derrière Mare of Easttown, avait conquis les spectateurs avec une histoire mêlant mystère, émotion et réalisme. La série, portée par une Kate Winslet magistrale, avait reçu un accueil critique exceptionnel. Avec Task sur Max, Ingelsby semble prêt à relever un nouveau défi. Pour l'instant, on a peu d'informations sur le scénario, mais on peut s’attendre à un récit profondément humain comme ce fut le cas avec Mare of Easttown. Avec des personnages riches et une intrigue qui tiendra en haleine.

Bien que les détails précis de l'intrigue soient encore gardés secrets, Task est décrite comme une série policière explorant les interactions complexes entre les forces de l'ordre et les criminels qu'elles poursuivent. Les attentes sont élevées quant à la profondeur psychologique des personnages et à la qualité narrative, caractéristiques du travail d'Ingelsby. Le casting semble aussi ambitieux.

Un beau casting

Le casting de Task est particulièrement impressionnant, porté par des acteurs renommés et habitués des performances marquantes. En tête d’affiche, Mark Ruffalo (Spotlight, Avengers) apporte son intensité habituelle dans un rôle central. À ses côtés, Tom Pelphrey (Ozark, Love and Death) continue de prouver sa capacité à incarner des personnages complexes et torturés. Emilia Jones (CODA, Locke & Key) ajoute une touche de fraîcheur et d’émotion, tandis que Thuso Mbedu (The Underground Railroad, The Woman King) enrichit le projet avec sa puissance dramatique. Raúl Castillo (Looking, The Inspection) et Fabien Frankel (House of the Dragon) viennent compléter cette distribution de talent, rejoints par Jamie McShane (Sons of Anarchy, Bloodline), qui apporte son expérience à cette série déjà très prometteuse.

Source : Max