Les nouveautés Max seront-elles à la hauteur de celles sur Netflix, Prime Video et Disney+ ? En un mot : oui. La plateforme SVOD de Warner entend concurrencer les autres services avec des films immanquables acclamés par la presse spécialisée et les spectateurs, dont certains réalisés par un cinéaste de génie, mais aussi avec le lancement d'une nouvelle série hyper attendue en lien avec une oeuvre littéraire culte. Voici l'agenda complet de toutes les sorties de la semaine 47 du 18 au 24 novembre 2024.

Tous les films Max de la semaine du 18 au 24 novembre 2024

Les sorties de la semaine sur Max voient débarquer deux films d'un réalisateur incontournable : Quentin Tarantino. À compter de ce mercredi 20 novembre 2024, les abonnés vont pouvoir (re)découvrir deux bijoux : Inglorious Basterds et Les Huit Salopards (The Hateful Eight). Si vous n'êtes pas insensibles à la patte du cinéaste, foncez ! David Fincher, un autre grand metteur en scène d'Hollywood, proposera L'Étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt et Cate Blanchett. L'histoire raconte la naissance d'un homme déjà âgé et qui va rajeunir au fil des années.

Dans les nouveaux films Max du 18 au 24 novembre 2024, on retrouve également d'autres longs-métrages acclamés, qui sont même parfois des classiques, à l'image de Le Pianiste, Harry un ami qui vous veut du bien ou Les Fils de l'Homme. Une oeuvre de SF d'Alfonso Cuarón (Gravity).

20/11 Inglorious Basterds Les Huit Salopards L'Étrange histoire de Benjamin Button Le Pianiste

22/11 Se souvenir des belles choses Snow Therapy Yves Saint Laurent L'homme qu'on aimait trop Harry, un ami qui vous veut du bien Malabar Princess Les Fils de l'Homme

23/11 Magnificat



Toutes les séries de la semaine du 18 au 24 novembre 2024

Qu'il y a du côté des shows télévisés Max de la semaine ? L'une des séries événement de l'année, qui était hyper attendue, est disponible : Dune Prophecy. Un projet en six épisodes qui adapte le roman La Communauté des Sœurs de Brian Herbert, et qui se déroule 10 000 ans avant l'ascension de Paul Atréides. La série retrace notamment les origines de l'organisation religieuse Bene Gesserit qu'on retrouve dans les films de Denis Villeneuve.

La série comique The Sex Lives of College Girls, qui met en scène le quotidien amoureux d'étudiantes américaines, est de retour sur Max pour une saison 3. Alors qu'il cartonne à l'affiche de The Penguin, Colin Farrell pourra être aperçu dans le show dramatique The North Water : Dans les eaux du Grand Nord avec Jack O'Connell (Skins), Stephen Graham (This is England).

18/11 Dune Prophecy

21/11 The Sex Lives of College Girls - saison 3

23/11 The North Water: Dans les eaux du Grand Nord



Source : Max France.