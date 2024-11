Le programme de la semaine s'annonce encore chargé du côté des plateformes de SVOD ! Alors qu'une vraie légende s'invite sur Netflix, la concurrence a plus d'un tour dans son sac. Du côté d'Amazon Prime Video, les nouveautés vont ravir petits et grands (bon, surtout les grands) avec des sorties explosives.

Des films explosifs cette semaine sur Prime Video

Il va y avoir de l'action sur Prime Video cette semaine ! Mais avant ça, vous pourrez passer un très bon moment en famille avec Mission: Noël - Les aventures de la famille Noël. Nommé aux Golden Globes, ce film vous raconte comme le Père Noël parvient à livrer tous ses cadeaux à travers le monde en une seule nuit.

Côté live-action, Liam Nesson va encore en découdre avec des méchants pas beaux dans Absolution. Cette fois, il incarne un mafieux désireux d'en finir avec le milieu. Et pour finir la semaine (et le mois) avec panache sur Prime Video, découvrez ou redécouvrez Glass, ultime volet de la célèbre et désormais culte trilogie de Night Shyamalan, dans lequel l'homme incassable continue de traquer La Bête.

25 novembre

Mission: Noël - Les aventures de la famille Noël — un dessin animé validé par la critique, parfait pour les fêtes

27 novembre

Becky enragée — un thriller déjanté digne d'une série B

28 novembre

Absolution — encore un film où Liam Neeson règle ses comptes

— encore un film où Liam Neeson règle ses comptes Suspicions — film à suspens sur un agent du FBI impliqué dans du trafix

29 novembre

Glass — Après Incassable et Spit, le 3e volet super-héroïque de M. Night Shyamalan

Une série intense débute dans le catalogue d'Amazon Prime

Le programme est bien plus léger du côté des séries cette semaine sur Prime Video. Pour autant, c'est une nouveauté prometteuse qui rejoint le catalogue en ce lundi 25 novembre. Découvrez la création originale de la plateforme : Saving Grace. Dans ce thriller, une véritable chasse à l'homme après la disparition d'une enfant.

25 novembre

Saving Grace | saison 1 — la nouvelle série événement de Prime Video