La série phénomène Dune Prophecy produite par HBO, et diffusée sur Max, se dévoile encore. Tout l’équipe met la barre haut avant le dernier film de la trilogie.

C’est définitivement acté, Dune 3 est en cours d’écriture intensive, et sauf changement, Denis Villeneuve va y consacrer les prochains mois même années de sa carrière. L’envie de retrouver l’univers de Frank Herbert et les acteurs, dont Timothée Chalamet et Zendaya, était trop forte. Normalement, le tournage pourrait d’ailleurs débuter d’ici fin 2025 ou au cours du premier trimestre 2026. Le service SVOD Max va également s’approprier le phénomène SF très prochainement.

Un gros trailer qui envoie pour la série HBO Dune Prophecy

L’univers de Dune sera de retour le 18 novembre 2024 sur la plateforme Max avec la série Prophecy. Un préquel produit sans surprise par HBO, la chaîne américaine aux innombrables succès, qui s’étalera sur 6 épisodes au total. On ne connaît pas la durée, mais connaissant la maison, ça devrait tourner au minimum autour de l’heure. Comme pour les films de Denis Villeneuve, la série Dune Prophecy sera une adaptation d’un roman, La Communauté des Sœurs de Brian Herbert. Le fils du créateur de ce monument de la science-fiction littéraire, qui avait fait équipe avec Kevin J. Anderson pour le livre. Un auteur qui a écrit différents romans autour de Dune, mais également Star Wars ou encore X-Files.

« Dune Prophecy se déroule 10 000 ans avant l’ascension de Paul Atréides et retrace les origines de la mystérieuse organisation religieuse connue sous le nom de Bene Gesserit, à travers l’histoire de deux sœurs Harkonnen amenées à lutter contre les forces du mal qui menacent l’avenir de l’humanité ».

L’organisation Bene Gesserit est celle à laquelle appartient Rebecca Ferguson (Mission Impossible 7) dans les films de Denis Villeneuve. Malgré le fait que ce soit une production télévisée, les moyens ont l’air là pour offrir un beau spectacle. Dune Prophecy sera t-elle prochaine show à suivre de près après Westworld de Jonathan Nolan, disponible sur Max ? Verdict le mois prochain avec les nouveautés de novembre 2024, mais d’ici là, voici le nouvel aperçu épique de cette série événement.

