Les nouveautés Netflix de décembre 2024 sont désormais officielles, et il y a des gros noms du cinéma et du petit écran dans cette liste. L'un des ajouts les plus marquants du mois prochain n'est autre que le dernier bijou de Christopher Nolan, Oppenheimer. Avant de pouvoir visionner cet incontournable, comme chaque semaine, on parcourt le programme de la semaine 48 des plateformes de streaming vidéo comme celle de la firme au N rouge, de Prime Video, Disney+ et Max.

Tous les films Netflix de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024

Quoi de neuf dans les nouveautés films sur Netflix du 25 novembre au 1er décembre 2024 ? On espère que vous n'attendez pas de pépites ou autres, car la fin du mois est plutôt triste, sauf si vous êtes fans de Lindsay Lohan. Comme depuis plusieurs jours, le catalogue va s'enrichir avec un nouveau long-métrage de Noël : Our Little Secret. « Deux ex fâchés découvrent que leurs partenaires actuels sont frère et sœur et doivent passer Noël sous le même toit ».

Le second film Netflix de ces sorties de la semaine, c'est Rendez-vous chez les Malawas. Une comédie française par le réalisateur de Brice de Nice, James Huth, avec Christian Clavier, Michael Youn, Ramzy Bedia ou encore Sylvie Testud. C'est l'histoire de célébrités qui vont partir à la rencontre des Malawas, en Tanzanie, dans le cadre d'une émission de télévision française. Vous avez dit Rendez-vous en terre inconnue ?

25/11 Rendez-vous chez les Malawas

27/11 Our Little Secret



Tous les séries du 25 novembre de la semaine au 1er décembre 2024

Dans les nouvelles sorties Netflix de la semaine, on retrouve une véritable légende du sport automobile avec Senna. Une série en six épisodes qui retrace le parcours de la star du sport automobile Ayrton Senna. Colman Domingo (Euphoria) incarne quant à lui un journaliste qui doit prouver son innocence, après avoir découvert un meurtre d'un suprémaciste blanc, dans le show télévisé The Madness.

Une série-documentaire inédite arrive également sur Netflix dans les ajouts du 25 novembre au 1er décembre 2024, Cold Case : Qui a tué la mini-miss ? L'une des affaires les plus médiatisés aux États-Unis. Une histoire sordide sur l'agression sexuelle et l'assassinant d'une fillette de six ans où la famille s'est retrouvée accusée à tort des faits constatés par une police totalement dépassée par les événements.

25/11 Cold Case : Qui a tué la mini-miss ? - série documentaire

28/11 The Madness

29/11 Senna



