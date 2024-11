Les lundis sur Gameblog sont notamment rythmés par les récapitulatifs des nouveaux films, séries, documentaires et émissions disponibles sur Netflix, Prime Video, Max et Disney+. La plateforme de Mickey a accueilli récemment la saison 2 de Tell Me Lies, la série Chinatown, Encanto ou encore le film Silence de Mélodie qui adapte le roman du même nom. Avant les sorties de décembre 2024, qui sont inconnues au moment de publier cet article, voici les derniers ajouts avec les nouveautés du 25 novembre au 1er décembre 2024.

Tous les films Disney+ de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024

Celui qui était destiné à un flop monumental, avant de finir par être un énorme succès, arrive sur Disney+ cette semaine. Le film d'animation Pixar Élémentaire sera disponible le 28 novembre 2024. Malgré son démarrage très timide, et même très inquiétant, le long-métrage a amassé plus de 496 millions de dollars dans le monde entier. « Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent ».

Les prochaines nouveautés Disney+ vont encore mettre en lumière un groupe mythique avec le documentaire Beatles '64 produit par Martin Scorsese. Un film avec des scènes rares ou inédites, restaurées en 4K, qui revient sur les moments phares de la bande.

28/11 Élémentaire

29/11 Beatles '64



Toutes les séries de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024

La mini-série Rematch, qui a déjà été diffusée ailleurs, débarque dans les sorties de la semaine Disney+. Il s'agit d'une production franco-hongroise qui adapte l'histoire vraie du maitre d'échecs Garry Kasparov, au moment où ce dernier s'est mesuré au superordinateur d'IBM, le Deep Blue, à deux reprises. Comme son nom l'indique, la mini-série s'intéresse surtout au match retour. Ce sera disponible dès le 27 novembre dans les nouveautés Disney+ du 25 novembre au 1er décembre 2024.

27/11 Rematch



Source : Disney Plus.