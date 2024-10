Gladiator 2 ne sortira au cinéma que le 13 novembre 204 en France. Mais visiblement, le réalisateur Ridley Scott est déjà en ébullition et ça encore risque de diviser.

Après 33 ans « loin » de la saga Alien, Ridley Scott est revenu à l'un de ses premiers amours avec Prometheus, puis sa suite Covenant. Une volonté de renouer avec le passé et surtout avec le succès puisqu'on parle de l'une des plus grandes franchises cinématographiques de tous les temps. Bien que les films n'aient pas convaincus tout le monde, cela n'a pas refroidi le metteur en scène se lance un autre défi en faisant revenir l'un des chefs-d'œuvre de sa filmographie : Gladiator.

Gladiator 2 a une surprise qui ne va pas plaire à tout le monde

Même si une suite n'était pas nécessaire, Gladiator 2 arrive dans les salles obscures à compter du 13 novembre 2024. On va éviter de spoiler la fin au cas où, mais ce deuxième film fera revenir deux personnages centraux du premier, dont Lucius qui a bien grandi. « Lucius (Paul Mescal) est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple » révèle le synopsis officiel.

Selon Ridley Scott, Gladiator 2 est « l'une des meilleures choses » de sa carrière et il est donc confiant sur son accueil. Et même très confiant étant donné qu'un troisième long-métrage est déjà sur les rails. Après avoir déclaré à Première avoir « allumé la mèche », le réalisateur annonce avoir huit pages de scénario. « J'ai déjà huit pages. J'ai le début d'un très bon préambule. S'il y a un Gladiator 3, je pense pas qu'on retournerait dans l'arène. Mais je devais revenir dans l'arène... » a lâché Ridley Scott au micro de Total Film. Une annonce qui risque de diviser avant même la sortie de Gladiator 2, une suite déjà rejetée par de nombreux fans du premier épisode.

« Le premier film a vraiment touché l’imaginaire d’une manière que je n'avais pas anticipé. Lorsqu'ils ont entendu que Ridley faisait un péplum, ils ont beaucoup ricané. […] D’une manière assez amusante, j’ai modernisé ce genre de film. Puis, vous savez, ça a donné naissance à beaucoup d’autres films avec des mecs en jupes de cuir et autres » a ajouté le cinéaste. Une trilogie Gladiator semble donc acquise pour Ridley Scott.

