Le catalogue des films Max d’octobre 2024 est définitivement très solide avec du culte à tous les étages. Sur les trois premières semaines, Warner Bros Pictures a dégainé Gremlins 1 & 2, SOS Fantômes 1 & 2, Entretien avec un Vampire ou encore Shining. Des vieux longs-métrages, certes, mais à consommer sans aucune modération tant ce sont des classiques du cinéma. Et vous n’avez pas encore tout vu.

Tous les films Max de la semaine du 21 au 27 octobre 2024

Après celles de Netflix, Prime Video et Disney+, voici les sorties de la semaine pour la plateforme Max de Warner. Quoi de neuf à regarder ? À l’approche de la fête d’Halloween, le service SVOD sort le grand jeu avec un grand chef d’œuvre et le « film le plus terrifiant de tous les temps » selon son affiche légendaire : L’Exorciste. Le vrai, l’original de William Friedkin. Des millions de personnes ont déjà vu cet incontournable de l’horreur, mais si ce n’est pas fait : foncez. On évite de vous mettre la bande-annonce, même si les scènes les plus iconiques ont tourné des milliards de fois.

Une autre référence du cinéma de genre, Tobe Hopper (Massacre à la tronçonneuse), débarque le 25 octobre prochain sur Max, le même jour que l’Exorciste, avec son Poltergeist. Pour la jeune génération, les deux films Ça d’Andy Muschietti (The Flash) sont disponibles dès aujourd’hui.

23/10 Ça 1 & 2 - la version de 2017

25/10 L'Exorciste - le chef d'oeuvre de William Friedkin Poltergeist - l'original de Tobe Hooper



Toutes les séries de la semaine du 21 au 27 octobre 2024

Les sorties séries Max de la semaine du 21 au 27 octobre 2024 offrent un nouveau documentaire signé HBO : Breath of Fire. « Il explore la culture de la spiritualité moderne à travers l’essor du yoga Kundalini en Occident, depuis ses origines avec Yogi Bhajan jusqu’à sa présence aujourd’hui ». Tout un programme visiblement plus reposant que la sélection de films qui vise plutôt à faire flipper le plus possible les abonnés. Après le repos du Yoga, les abonnés Max vont pouvoir assister à la coupe du monde ski alpin, les 26 et 27 octobre, en exclusivité via la chaîne Eurosport.

24/10 Breath of Fire - série documentaire HBO

26/10 Coupe du monde de ski alpin - Sölden - en exclu sur Eurosport (26/27 octobre)



Source : Max France.