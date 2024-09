La plateforme Max, petite dernière dispo chez nous depuis le mois de juin, met le paquet pour finir le mois de septembre en beauté. Après avoir mis en ligne sa série événement The Penguin, issue de l’univers de The Batman de Matt Reeves, Max pioche dans les gros films cultes pour tenir tête à Netflix, Prime Video et Disney+. En tout cas, côté long-métrage, la plateforme de HBO a de l’avance ce mois-ci.

Tous les films Max de la semaine du 23 au 29 septembre 2024

Ce ne sont pas moins de six films qui rejoignent le catalogue et quatre d’entre eux sont archi-connus de tous et adorés. Le premier, c’est La Ligne Verte avec Tom Hanks et Michael Clarke Duncan, qui nous a quittés bien trop tôt. Un film qui aura marqué les esprits grâce à son histoire qui prend aux tripes et aura vite fait de vous secouer. À voir ou à revoir à l’occasion.

Ensuite, c’est une série ultra-culte du cinéma d’action qui débarque avec ses trois premiers films : Bad Boys. Portée par le duo infatigable Will Smith et Martin Lawrence, cette saga de films d’action lancée par Michael Bay (Transformers) est désormais ancrée dans l’histoire du cinéma. Les trois premiers films de la licence arrivent désormais sur Max cette semaine.

25/09 Pour Elle

27/09 Capitaine Phillips La Ligne Verte - le film culte avec Tom Hanks et Michael Clarke

29/09 La Trilogie Bad Boys



Toutes les séries de la semaine du 23 au 29 septembre 2024

Côté séries, pas grand-chose à se mettre sous la dent sur Max cette semaine. The Penguin est déjà disponible et le prochain épisode arrivera le 30 septembre prochain. Dans les prochains jours, ce sont surtout des séries animées qui seront disponibles avec We Baby Bears, qui vise les jeunes, et Uzumaki qui, là, par contre, vise un public résolument plus adulte. Cette dernière lorgne en effet du côté de l’horreur et profite d’une direction artistique malaisante et sublime en même temps. Une curiosité à surveiller de très près.