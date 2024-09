C’est au tour de Max de faire le plein de nouveautés pour cette seconde moitié de septembre. Comme Netflix, Prime Video et Disney+, la plateforme ajoute quelques films dont deux marquants, singuliers chacun à leur manière. DC est aussi à l'honneur cette semaine avec une série ultra attendue dont les premiers retours sont d’ores et déjà positifs d’ailleurs.

Tous les films Max de la semaine du 16 au 22 septembre

Cette semaine, il n’y a pas beaucoup de films, mais les quelques longs métrages présents valent tout de même le détour. Au moins deux d’entre eux avaient beaucoup fait parler à leur sortie, comme Sin City. Avec sa patte graphique ultra axée comics, faite de noir et de blanc, et son casting cinq étoiles, Sin City a marqué les esprits. Un polar noir, violent et cru qui vaut le coup d’œil. Autre film ayant beaucoup fait parler, The Machinist.

Un thriller psychologique signé Brad Anderson qui nous raconte l’histoire d’un travailleur d'usine qui passe sa vie au travail et perd peu à peu pied. Un film dont le rôle principal est interprété par l’incroyable Christian Bale, dont la performance est tout bonnement exceptionnelle. Pour ce film, l’acteur a même été jusqu’au boutisme en perdant un poids insensé. La peau sur les os, le visage marqué, difficile d’oublier sa prestation après le film.

9/09 La Dernière Reine Sin City

20/09 The Machinist - film prenant avec un Christian Bale (Batman Dark Knight) absolument méconnaissable.



Toutes les séries de la semaine du 16 au 22 septembre

Du côté des séries, celle que l’on retiendra surtout, c’est The Penguin, l’une des séries événements de l’année. Spin-off et suite de The Batman de Matt Reeves, la série Max nous fera suivre le célèbre trafiquant dans les rues sales de Gotham. Il tentera par tous les moyens de prendre le pouvoir après les événements du film. Alors oui, c’est bien une série qui fait suite au film avec Robert Pattinson, mais non, ne rêvez pas, le chevalier noir ne sera pas présent. C’est un fait, et c’est Matt Reeves en personne qui l’a confirmé à plusieurs reprises. A cela s'ajoute la série The Serpent Queen qui retrace une partie de la vie de Catherine de Medicis. Les deux premières saisons débarquent cette semaine sur Max.

18/09 The Serpent Queen – Saisons 1 et 2

20/09 The Penguin - série spin-off de The Batman avec Colin Farrell (même si on ne le reconnait pas, c'est bien lui)

21/09 Batwheels – Saison 2 - Série jeunesse



Source : Max