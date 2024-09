Nouveau mois, nouvelle semaine, Prime Video fait comme à son habitude et ouvre les vannes pour déverser une tonne de films, dont de grand classiques, et des séries en pagaille. Contrairement à Netflix, Disney+ Max ou encore Apple TV+, la plateforme SVOD d’Amazon fait toujours dans la surenchère dès le début de mois. Dès ce premier jour d’octobre, c'est donc près de 80 films qui rejoignent le catalogue. Oui, c’est encore une fois énorme.

Tous les films Prime Video de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024

C’est désormais la routine pour Prime Video qui ajoute des films par camion entier à chaque début de mois. Dès le 1er octobre, vous allez pouvoir découvrir plusieurs dizaines de longs-métrages, dont certains films absolument cultissimes comme l’intégrale des James Bond, anciens comme récents, Carrie, Chucky : Jeu d’enfant, Moby Dick, le grand clasique des année 50… et tellement d’autres.

On pourrait aussi noter quelques gros films que l’on sait déjà particulièrement apprécier comme Alita : Battle Angel, film de science fiction visuellement très impressionnant signé Robert Rodriguez, ou Quand Harry rencontre Sally, un classique de la comédie romantique. Clairement sur Prime Video cette semaine, il y en aura pour tous les goûts et toutes les couleurs.

1/10 Dangereusement Vôtre La Famille Addams (2019) - anime La Famille Addams 2 : Une virée d'enfer - la suite du film d'animation Alita: Battle Angel Allan Quatermain et la Cité de l’Or Perdu Argo Ben-Hur (2016) La Main Droite du Diable (1988) Bio-Dome Body Candyman (2021) Carrie (1976) Casino Royale (2006) Chucky : Jeu d’Enfant (1988) Sale Temps Pour Un Flic Cyborg Dead Man Down Le Justicier de New York Le Justicier Braque les Dealers Un Justicier dans la Ville 2 Le Justicier – l’Ultime Combat Desperate Hours : La Maison des Otages Les Diamants Sont Eternels L'intégrale de la Collection James Bond - tous les films du célèbre agent 007, anciens comme récents Dirty Papy Sale Boulot Pulsions Les Coulisses de l’Exploit Une Famille Très Moderne La Fille Du Train Le Casse du Siècle Rien que Pour Vos Yeux Le Mans ‘66 Foxcatcher Frères Ennemis Les Voyages de Gulliver (2020) Hollywoo Lune de Miel à Las Vegas How It Ends Identité Secrète Infiltré Bleu d’Enfer Bleu d’Enfer 2: Le Récif L’Invasion des Profanateurs Kalifornia A Couteaux Tirés The Losers Lucky Day Mac et Moi L’Homme de l’Ouest Avant To Men At Work Moby Dick (1956) L’Ombre D'Emily Les Sentiers de la Gloire – Remo Sans Arme et Dangereux Le Fleuve de la Mort Seconde Chance Pyjama Party Stigmata Suspiria La Créature du Marais Millenium : Ce Qui Ne Me Tue Pas The Greatest Showman La Colline a des Yeux Le Gang Des Frères James Le Train Trois Amigos! Tully (2018) Télé Ringards Vera Cruz Wargames (1983) Quand Harry Rencontre Sally… Wild Bill L’Année du Dragon



3/10 House Of Spoils

4/10 El Diario



Toutes les séries de la semaine du 30 septembre au 6 septembre 2024

Côté série, Prime Video propose moins de choix, mais fait les choses en grand. Parmi les huit nouvelles séries à intégrer le catalogue, au moins 3 sont déjà cultes. Vous pourrez par exemple bientôt regarder les dix-huit premières saisons de NCIS, l’une des séries policières les plus longues de l’histoire. Les fans de fantastique et de série des années 90 seront ravis de retrouver l’intégrale de la série Buffy contre les vampires avec Sarah Michelle Gellar. Là encore, on parle d’une série carrément culte pour toute une génération de jeunes adultes d’aujourd’hui. Et pour finir, c’est l’intégrale de Glee qui arrive sur Prime Video cette semaine. Une série marquante aussi bien pour son esprit feel good et inclusif, mais aussi parce qu’elle aura été marquée par de très nombreux drames.

On notera également l’arrivée des neuf saisons de Chicago Pd ainsi que la troisième saison de Legend of Vox Machina, une série d’animation très appréciée.