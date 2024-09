Pendant que Netflix et Prime Video déroulent leurs nouveautés d'octobre 2024, Max se contente de renforcer ses sorties de septembre 2024 avec les ajouts de la semaine. Dès maintenant, la plateforme SVOD permet à ses abonnés de regarder Capitaine Phillips avec Tom Hanks. Un thriller basé sur une histoire vraie qui met en scène une prise d'otages qui s'est réellement passée sur le navire de marine marchande américain Maersk Alabama. Mais l'acteur s'invite également dans les ajouts du jour avec un véritable chef d'oeuvre intemporel disponible maintenant.

Un film merveilleux dans les nouveautés Max de septembre 2024

La trilogie Bad Boys est sur le point d'atterrir dans les sorties Max de la semaine. Si les deux derniers volets divisent, le premier reste un grand classique des années 90 avec un Will Smith et Martin Lawrence au top de leur forme. Le film français Pour Elle avec Vincent Lindon et Diane Kruger, la série We Baby Bears et Captain Phillips sont quant à eux déjà disponibles sur la plateforme de streaming vidéo. Mais avant de partir en week-end, Max veut vous tirer toutes les larmes de votre corps avec La Ligne Verte.

Un film absolument culte à revoir sur Max sans modération avec Tom Hanks dans le rôle principal, et le très touchant Michael Clarke Duncan (John Coffey) qui est décédé en 2012. « Paul Edgecomb, pensionnaire centenaire d'une maison de retraite, est hanté par ses souvenirs. Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain, en 1935, en Louisiane, il était chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales au bloc E (la ligne verte) en s'efforçant d'adoucir les derniers moments des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John Coffey, accusé du viol et du meurtre de deux fillettes ».

La Ligne Verte est un chef d'oeuvre émouvant. Un drame qui brille par son sujet, sa manière de le traiter, mais surtout l'immense talent de ses acteurs principaux. Mais on doit aussi évidemment citer son réalisateur, Frank Darabont, qui avait déjà asséné l'une des plus grandes claques cinématographiques de tous les temps avec Les Évadés. La Ligne Verte est à regarder dès maintenant sur Max.

