Oui, Apple TV+ n’a peut-être pas l’aura de Netflix, Prime Video, ou même Disney+ et Max, mais cela n’empêche pas la plateforme SVOD de mettre le paquet avec ses nouveautés. Si les grosses cartouches comme Severance vont encore nous faire patienter, Apple TV+ va tout de même décocher une autre série sur laquelle elle mise énormément, sans compter la suite d’autres programmes déjà en place et un très beau documentaire qui met en avant d'incroyables et surprenantes gardiennes de l'environnement.

Le film docu d'Apple TV+ pour le mois octobre 2024

Côté films, ce n’est pas la folie totale sur Apple TV+ pour le mois d’octobre. Il n’y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n’est Haenyeo : les dernières gardiennes de la mer un documentaire centré sur un groupe de plongeuses âgées qui luttent pour protéger l'environnement en Corée du Sud. « Un documentaire émouvant », d’après Apple, qui met en avant des femmes déterminées à faire entendre leurs voix face aux grandes puissances de ce monde, afin de protéger leur « océan bien-aimé ».

11/10 Haenyeo : les dernières gardiennes de la mer



Toutes les séries annoncées pour octobre 2024

En octobre, on aura en revanche un peu plus de séries sur Apple TV+ avec notamment Where’s Wanda?, une comédie noire qui nous fait suivre Dedo et Carlotta, un couple surprenant qui part à la recherche de leur fille de 17 ans portée disparue. Dans leur quête de la vérité, ils vont en réalité révéler d’autres secrets auxquels personne ne s’attendait. La série Shrinking, déjà bien installée, rempilera pour une seconde saison dès la mi-octobre avec en vedette ce bon vieux Harrison Ford. Enfin, on notera surtout l’arrivée en fanfare de Disclaimer, prochaine grosse série événement d’Apple TV+. Cate Blanchett y joue une journaliste peu scrupuleuse dont les méthodes d’investigation un peu (beaucoup) limites vont se retourner contre elle.

2/10 Where's Wanda?



4/10 MALÉDICTION !