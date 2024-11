Quels sont les films et séries à voir sur Max du 4 au 10 novembre 2024 ? Les abonnés sont gâtés avec de belles nouveautés dans les longs-métrages, et l'intégrale d'une excellente série britannique.

Avec le temps actuel, il vaut mieux rester chez soi devant son écran. Si vous recherchez des jeux à faire, vous avez le choix avec les dernières sorties comme Dragon Age The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered ou Call of Duty Black Ops 6. Si vous avez plutôt envie de lancer un film ou une série, on a aussi ce qu'il vous faut avec les nouveautés des plateformes de streaming vidéo de la semaine. Pour terminer notre tour d'horizon, voici les sorties inédites du service de Max de Warner avec d'énormes films adorés.

Tous les films Max de la semaine du 4 au 10 novembre 2024

Notre tournée des nouveautés SVOD de la semaine s'achève donc avec Max. La plateforme de Warner Bros va t-elle faire mieux que Netflix, Prime Video et Disney+ ? Tous les goûts sont dans la nature, mais on ne peut pas nier que la sélection est meilleure qu'ailleurs au global. Pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024, les abonnés pourront choisir entre 10 films avec du très lourd dont une licence archi culte : Spider-Man. La trilogie produite par Sony Pictures et réalisée par Sam Raimi (Evil Dead, Jusqu'en enfer), avec Tobey Maguire, sera disponible le 6 novembre 2024.

La trilogie du Da Vinci Code avec Tom Hanks fait également partie des sorties Max de la semaine 45. Pour les amateurs de SF, l'excellentissime Bienvenue à Gattaca sera aussi ajouté à partir du 8 novembre prochain, au même titre que Blade Runner 2049. La suite du film culte de Ridley Scott, réalisée par Denis Villeneuve (Dune).

4/11 Da Vinci Code - les 3 films

6/11 Spider-Man - la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire Judas and the Black Messiah

8/11 Blade Runner 2049 Bienvenue à Gattaca

10/11 Cry Macho



Toutes les séries de la semaine du 4 au 10 novembre 2024

Les séries Max du 4 au 10 novembre 2024 n'ont pas à rougir puisque l'intégrale de Misfits débarque dans les sorties de la semaine. Il s'agit d'un show télévisé britannique multiprimé et qui a cartonné au fil de la diffusion de ses cinq saisons. On suit une bande marginaux, qui vont être condamnés à des travaux d'intérêts généraux, et qui, après un violent orage, vont recevoir des super-pouvoirs. Au casting, on retrouve Robert Sheehan, alias Numéro 4 dans Umbrella Academy, et Iwan Rheon, le très flippant Bolton dans Game of Thrones. Ce sera à regarder sur Max à partir du 9 novembre prochain.

9/11 Misfits - saison 1 à 5



