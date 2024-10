Avec plus de 714 millions de dollars au box-office, pour un budget de 190 millions de dollars, Dune 2 est l'un des plus gros succès cinéma de 2024. C'est « presque » le double des recettes engrangées par le premier film qui s'était arrêté à 407 millions. Au-delà de l'argent amassé, cette suite a également fait un carton plein au niveau des critiques, avec un très large plébiscite. Un triomphe qui appelle un nouveau long-métrage ? Depuis le départ, c'est la volonté du réalisateur Denis Villeneuve qui semble d'ailleurs être prêt que jamais à mettre le pied à l'étrier.

Le nouveau film Dune 3 se concrétise plus vite que prévu

« J'ai toujours envisagé de réaliser trois films. Ce n'est pas que je veuille faire une franchise, mais c'est une énorme histoire. Et je pense que pour lui rendre hommage, il faudrait au moins trois longs-métrages. Ce serait le rêve » avait révélé Denis Villeneuve à EW il y a quelques mois. Un rêve qui va devenir réalité car, évidemment, Warner Bros Pictures a très envie de continuer après le succès de la suite. Tout le monde est donc partant pour Dune 3, mais le metteur en scène avait néanmoins mis en garde la société de production, Hollywood et les fans impatients.

« J'ai accepté de faire Dune Première et Deuxième partie l'une à la suite de l'autre. Maintenant, je pense que j'ai besoin de temps pour digérer cette expérience et revenir avec un scénario solide. [...] Il y a un véritable désir de réaliser un troisième film. Mais je ne veux pas me précipiter. Le danger à Hollywood, c'est que les gens s'emballent et ne pensent qu'aux dates de sortie. Et non à la qualité ». Alors où ça en est ? Dune 3 donne de ses nouvelles et il faut croire que le réalisateur ne peut refreiner son envie de retourner au plus vite sur Arrakis.

Comme l'avait révélé The Holllywood Reporter, une surprise se prépare puisque Dune 3 sera finalement le prochain film de Villeneuve. « Après la deuxième partie, je pensais faire une pause. Que je retournerais dans les bois et que j'y resterais pendant un certain temps pour récupérer. Mais je retournerais derrière la caméra plus vite que je ne le pensais. C'est tout ce que je peux dire » a confié le cinéaste à Deadline. Une très bonne nouvelle pour le dernier film de la trilogie.

Une fenêtre de tir pour le tournage

Ce Dune 3 sera chargé de « conclure l'arc Paul Atréides », le personnage principal de cette adataption incarné par Timothée Chalamet. « Ces films prennent beaucoup de temps à être réalisés, il est donc préférable de ne pas dire à haute voix quand je pourrais tourner. Malheureusement, je suis censé me taire ». D'après ce que Deadline a pu soutirer comme information, le tournage pourrait débuter d'ici début 2026. Malgré la nécessité de préserver le mystère sur le projet, Denis Villeneuve a confirmé le retour évident de Timothée Chalamet (Paul Atréides), Zendaya (Chani), mais également de Florence Pugh (Irulan) et Anya Taylor-Joy (Alia Atréides).

Source : Deadline.