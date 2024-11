On démarre comme toujours cette nouvelle semaine avec un récapitulatif des nouveautés disponibles sur Netflix, Max, Disney+ et Prime Video. Pour débuter le mois de novembre 2024, Amazon a sorti une fois de plus l'artillerie lourde avec un grand nombre de films. Parmi eux il y a des classiques comme La Grande Évasion, Usual Suspects ou encore les OSS 117 si vous êtes fans de la comédie avec Jean Dujardin. Dès aujourd'hui et jusqu'à ce dimanche 10 novembre 2024, la plateforme va ajouter les nouvelles sorties de la semaine 45 avec du lourd.

Tous les films Prime Video de la semaine du 4 au 10 novembre 2024

Pas de baisse de régime pour les nouvelles sorties Prime Video de la semaine du 4 au 10 novembre 2024 avec des films adorés par la critique et les spectateurs. On commence avec notre favori de cette sélection : Wedding Nightmare. Une comédie horrifique dans laquelle Grace Le Domas, incarnée par l'excellente Samara Weaving, va vivre une nuit de noces résolument pas comme les autres. On préfère ne pas vous en dire trop, mais vous pouvez foncez si vous aimez le genre.

Si vous cherchez plutôt des comédies dramatiques, Amazon Prime Video a aussi du lourd avec le très apprécié La Famille Tenenbaum de Wes Anderson avec son casting XXL (Bill Murray, Gene Hackman, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow...), mais également Little Miss Sunshine souvent considéré comme un petit chef d'oeuvre. Pour les inconditionnels de la pétillante Zooey Deschanel (New Girl), on vous conseille la comédie romantique (500) jours ensemble avec Joseph Gordon-Levitt (Inception) et Chloë Grace Moretz (Kick-Ass). Au cas où, l'excellent Spider-Man Across the Spider-Verse a également fait son entrée très récemment.

4/11 Pink Butterfly

5/11 Super blonde Sniper : G.R.I.T. Global Response & Intelligence Team

7/11 Love Again : un peu, beaucoup, passionnément Look Back Madagascar 2 Mon futur moi

10/11 Le Jour où la Terre s'arrêta (2008) Flamin’Hot Little Miss Sunshine La Famille Tenenbaum 500 jours ensemble Wedding Nightmare Beyond After



Toutes les séries de la semaine du 4 au 10 novembre 2024

Quoi de neuf dans les sorties séries Prime Video de la semaine du 4 au 10 novembre 2024 ? Ce jeudi 7 novembre 2024 va marquer le lancement en grande pompe de la série événement du mois : Citadel Honey Bunny. Le nouveau spin-off de l'un des shows télévisés les plus couteaux de toute l'histoire.

« Lorsque Bunny, cascadeur, recrute Honey, actrice en difficulté, pour un travail d'appoint, ils sont plongés dans un monde d'action, d'espionnage et de trahison aux enjeux considérables. Des années plus tard, alors que leur dangereux passé les rattrape, Honey et Bunny, séparés, doivent se retrouver et se battre pour protéger leur petite fille Nadia ». Les frères Russo (Avengers) sont encore à la production, tandis que Varun Dhawan et Samantha Ruth Prabhu en sont les stars principales. Voici les autres séries Prime Video de la semaine 45 :

5/11 Blind - saison 1

7/11 Citadel : Honey Bunny

8/11 Cada Minuto Cuenta

9/11 Transit - saison 1



