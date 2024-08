Si vous êtes fans de Game of Thrones et d'House of the Dragon, l'auteur original George R. R. Martin a une excellente nouvelle ou une mauvaise selon le point de vue. Max mise à fond dessus.

La série Game of Thrones s'est imposée dans le monde de la télévision dès la première saison. Et ce n'était pas évident, car même s'il y avait du matériel de qualité sur lequel s'appuyer grâce aux livres de George R. R. Martin, l'adaptation aurait pu être un raté total. Au final, il aura fallu attendre la huitième et dernière saison pour que ce show incontournable vacille réellement. Les fans et les téléspectateurs l'ont encore en travers de la gorge, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont boudé le spin-off House of the Dragon.

Game of Thrones va squatter très longtemps la plateforme Max

On espère que vous aimez Game of Thrones, parce que la saga de George R.R. Martin n'est pas prête de s'éteindre. Plusieurs livres sont encore en cours d'écriture, dont The Winds of Winter, et une pièce de théâtre The Iron Throne devrait normalement démarrer en 2025 à Londres. Mais devant le potentiel énorme de la franchise, d'autres spin-off ont été commandés pour faire suite à House of the Dragon. Et ce n'est pas ou deux shows TV supplémentaires, mais bien sept d'après une récente déclaration de l'auteur de Game of Thrones.

Durant un atelier d'écriture à Oxford, George R.R Martin a déclaré qu'il y a « sept séries qui sont à des stades de développement différents » (via Westerosorg). Vous en connaissez au moins une puisque la plateforme Max a sorti un premier trailer pour A Knight of the Seven Kingdoms. Ce spin-off de Game of Thrones se focalise sur un jeune chevalier naïf, Ser Duncan le Grand (Dunk), et sur son écuyer personnel Aegon V Targaryen alias « L'Œuf ». Une deuxième est également connue mais a bien failli ne jamais voir le jour. Ten Thousand Ships, qui raconte l'histoire de la princesse guerrière Nymeria des Rhoynar après la dévastation de son peuple par l’Empire de Valyria, est de nouveau sur les rails.

Voici la totalité des nouvelles séries de Game of Thrones confirmés ou non :

A Knight of the Seven Kingdoms (série live)

Ten Thousand Ships (série live)

Spin-off inconnu 01 (série live)

The Golden Empire (série animée)

Sea Snake (série animée)

Spin-off inconnu 02 (série animée)

Spin-off inconnu 03 (série animée)

Pour rappel, House of the Dragon aura le droit à quatre saisons au total, mais ce n'est donc que le début de l'exploitation de l'univers Game of Thrones.

Première image pour le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms. Crédits : Max.

Source : Westerosorg sur X.