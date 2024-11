C’est le mois de novembre avec toute sa grisaille. Rien de mieux que cette période pour commencer les longues sessions de binge watching bien au chaud. Ça tombe bien, les plateformes SVOD font le plein de nouveautés comme à chaque fois et sur Netflix on démarre novembre sur les chapeaux de roue, histoire de moucher Prime Video, Disney et Max. Au menu de cette semaine sur Netflix, quelques films, dont l'un des premiers sur la thématique de Noël et le retour de séries très, très attendues. C’est quand même cette semaine que sort la saison 2 d’une des plus grosses séries évènements de la plateforme.

Tous les films Netflix de la semaine du 4 au 10 novembre 2024

Nous ne sommes pas encore en décembre, mais Netflix prépare déjà le terrain. Un premier film sur la thématique des fêtes de fin d’année débarque cette semaine. Le Rendez-vous de Noël est une comédie romantique qui sent bon le sucre d’orge et le pain d’épice. On y suit une jeune femme prête à tout pour vivre son conte de fées en pleine période de fête. Elle s’apprête à se lancer dans une vraie course contre la montre à travers tout New York pour mettre la main sur un précieux billet, et le cœur d’un très bel homme dans la foulée. On reste dans la tendresse et la légèreté avec Qui c’est les plus fort ?, une comédie bien de chez nous réalisée par Charlotte De Turckheim. Ici, on retrouvera Alice Pol dans le rôle d’une pom-pom girl au chômage qui tente par tous les moyens de trouver un job stable, et elle va s’embarquer dans un boulot d’enfer qui lui rappellera ses plus belles années…. ou pas. De l’humour et de la fraicheur au programme. Enfin, on notera aussi la présence de Cry Machos, un film plein de tension porté par le monstrueux Clint Estwood.

6/11 Le Rendez-vous de Noël Pedro Paramo Qui c’est les plus forts ?

8/11 Like a Boss

9/11 Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée

10/11 Cry Macho



Toutes les séries de la semaine du 4 au 10 novembre 2024

Côté série, Netflix ne fait pas dans le nombre, mais multiplie les sorties importantes. On notera déjà l’arrivée de la seconde partie de la saison 4 d’Outer Banks, mais aussi la sortie de La Cage, une série sur laquelle Netflix mise gros à en croire la vaste communication autour de cette dernière. On va y suivre le parcours d’un jeune combattant de MMA prêt à tout pour se faire un nom. Et justement, un combat inattendu pourrait bien tout changer… encore faut-il réussir à tenir debout dans la cage. Réalisée par Frank Gastambide, La Cage arrive dès le 8 novembre sur Netflix.

Mais la série qui retiendra toute l’attention cette semaine, c’est bien évidemment Arcane et sa saison 2 extrêmement attendue. Jinx est en roue libre, Vi et Cait partent en chasse. Après le final explosif de la première saison, Piltover et Zaun sont sur une poudrière. Nos héroïnes et leurs camarades auront beaucoup à faire pour ramener l’ordre, et arrêter la folie de Jinx.