On entame doucement le dernier pan de l’année et nos plateformes SVOD mettent le paquet. C’est le cas ici de Disney+ qui compte bien frapper un grand coup pour le mois d’octobre afin de tenir tête à Netflix, Prime Video ou encore Max et Apple TV+. Disney+ va donc ajouter plusieurs gros films à son catalogue, dont un énorme blockbuster très bien reçu à sa sortie au cinéma. On compte aussi de nombreuses séries, dont une extrêmement attendue qui va faire grand bruit lorsqu’elle sera diffusée.

Tous les films Disney+ d'octobre 2024

Quatre films et un documentaire vous attendent pour octobre sur Disney+. Même si c’est le mois d’Halloween, la plateforme SVOD n’en fait pas des caisses contrairement à la concurrence et reste plutôt relativement fidèle à elle-même. Ne vous inquiétez pas, amateurs d’horreur, vous aurez quand même droit à quelques programmes horrifiques comme Hold Your Breath avec Sarah Paulson (American Horror Story) et Amiah Miller (La Planète des Singes : Suprématie). Un film dans lequel on suit une famille des années 1930, harcelée par une force qui la dépasse complètement.

Mais ce sera ici le seul film d’horreur du mois puisque, ensuite, c’est la famille qui prend le dessus avec le blockbuster Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, troisième et dernier volet de la saga réalisé par James Gunn, désormais à la tête du nouveau DCU, la concurrence. Enfin, on notera l’arrivée du film en live action La Petite Sirène, qui avait énormément fait couler d’encre à sa sortie simplement à cause de son actrice principale. Il n’empêche que le film en lui-même pourrait bien plaire au plus grand nombre, notamment aux jeunes spectateurs.

3 octobre Hold Your Breath - un film d’horreur avec Sarah Paulson et Amiah Miller

4 octobre Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 - le dernier volet en date de la célèbre saga de blockbusters Marvel

18 octobre Mia et le Lion blanc - un film d’aventure pour toute la famille

25 octobre La Petite Sirène - une adaptation live action du célèbre film de Disney Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band - documentaire



Toutes les séries attendues d'octobre 2024

Avec les séries, Disney+ se lâche un peu plus et en accueille plus d’une dizaine en octobre 2024, en comptant les quelques documentaires çà et là. C’est plutôt rare, et donc notable, mais en plus dans le lot, il y a une grosse sortie surveillée de très près par les fans : Bleach: Thousand-Year Blood War. La suite ultra attendue du célèbre anime devrait conclure l’arc en beauté et nous promet déjà des combats dantesques. Un nouveau jeu vidéo, Bleach: Rebirth of Souls, emboîtera d’ailleurs le pas de la série et sortira dès début 2025.Autre sortie notable, la nouvelle saison d’American Horror Story, qui rempile pour la douzième fois avec Delicate. On suivra une jeune actrice interprétée par Emma Roberts, désormais grande habituée de la série, qui tentera de percer tout en essayant à de multiples reprises d’avoir un enfant, avant que tout ne dérape dans l’horreur absolue, bien évidemment.

Enfin, quelques séries pour jeunes spectateurs se glisseront entre les différents documentaires, avec notamment l’hilarant Shaun the Sheep ou encore de nouveaux épisodes de Miraculous !Il y en aura pour tout le monde ce mois-ci sur Disney+.