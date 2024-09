Une très grosse série très appréciée sera bientôt de retour sur Max et on a même une fenêtre de sortie. Il va falloir patienter.

Contre toute attente, le DCU est bien parti pour un second round. Après s’être pris les pieds dans le tapis avec des films plutôt bancals et un univers jeté en pâture aux spectateurs sans trop d’explications, l’univers cinématographique de DC va revenir d’entre les morts. Aux commandes, James Gunn et Peter Safran. Si le second a tendance à rester dans l’ombre, Gunn, lui, est connu pour avoir signé trois des meilleurs films du MCU que sont les trois Gardiens de la Galaxie. Il est aussi à l’origine de la suite/reboot réussie de Suicide Squad et à l’œuvre sur la série Peacemaker, elle aussi hyper réussie.

Le grand retour de Peacemaker a enfin une fenêtre de sortie sur Max

Ça tombe bien que l’on parle d’elle (c’est pas fait exprès je vous jure) puisque c’est bien de Peacemaker dont il est question. Portée par un John Cena possédé qui commence à se trouver de vrais rôles sympas au cinéma, loin des nanars de ses débuts de carrière, la série nous fait suivre l’après Suicide Squad de ce héros un brin idiot, trop franc et expéditif. Une recette qui fait des merveilles d’autant que son personnage finit par avoir quelque chose de très attachant. Bonnes vannes, réalisation décapante et un zeste de violence non censurée… la première saison de Peacemaker a très bien fonctionné.

Désormais dispo sur Max, son nouveau foyer, la série attend sagement de passer à la suite. Elle fera en effet partie du nouvel univers connecté du DCU, reste à savoir dans quelle mesure désormais.

D’ailleurs, Peacemaker reviendra très bientôt puisque la saison 2 est bel et bien en route. James Gunn finit d’abord de boucler son nouveau film Superman, qui redistribuera les cartes pour le nouvel univers étendu, et il s’attaquera ensuite activement à Peacemaker.

Pas de date de sortie gravée dans le marbre donc, mais une fenêtre. La saison 2 de Peacemaker devrait donc débarquer durant la seconde moitié de 2025. Ce n’est pas si éloigné que ça finalement. On retrouvera évidemment John Cena, mais également ses camarades comme Jennifer Holland (Emilia), Danielle Brooks (Leota) ou encore Freddie Stroma (Vigilante). La série emboîtera donc le pas de Superman, qui est quant à lui prévu pour le 9 juillet 2025 dans nos salles obscures.