La fin d'année est pleine de belles sorties pour les platefomes de SVOD. Netflix vient notamment de sortir la saison 2 d'une de ses plus grosses séries. Mais, ce n'est pas le seul diffuseur dont un programme attendait impatiemment une deuxième saison. HBO vient de confirmer qu'une de ses créations originales tirées d'une très grande licence reviendrait bel et bien prochainement sur Max !

La prophétie se poursuit dans une saison 2 bientôt sur Max

De plus en plus de licences cultes voit leur univers étendu dans des adaptations annexes, qui viennent s'ajouter aux œuvres principales déjà sorties ou encore en cours de production. Nous avons récemment eu le cas du Seigneur des Anneaux, qui se prolonge dans Les Anneaux de Pouvoir et le film La guerre des Rohirrim, ou encore avec tous les dérivés débutés ou à venir autour de Game of Thrones.

Mais l'heroic fantasy n'est pas le seul genre à avoir droit à ce genre de traitement. Dernièrement, Denis Villeneuve a fait revenir une œuvre culte de la science-fiction sur grand écran : Dune, adapté du roman de Frank Herbert. Cependant, HBO n'a pas tardé à jeté son dévolu sur cet univers colossal. Une série a ainsi vu le jour. Elle se positionne comme un préquel à la quête de Timothée Chalamet, alias Paul Atreides à l'écran.

Ainsi, vous pouvez découvrir les origines de l'organisation Bene Gesserit 10 mile ans avant les films dans la série Dune Prophecy. Ce qu'on pensait potentiellement n'être qu'une mini-série diffusée sur Max sera finalement une série en plusieurs volets ! De fait, HBO vient de commander une saison 2.

L'audience planétaire qu'ont rassemblé les premiers épisodes en novembre dernier ont donc convaincu la production de poursuivre l'aventure. Pour le moment, aucun détail n'est donné quant aux événements de la saison 2 de Dune Prophecy. Néanmoins, le président de la télévision chez Legendary (la société de production derrière les films Dune) ne cache pas son enthousiasme :

Nous sommes impatients de poursuivre notre incroyable partenariat avec HBO et nous sommes ravis pour Alison Schapker, son équipe, les acteurs et l'équipe de tournage qui ont travaillé avec tant de passion pour donner vie à ce matériau source de classe mondiale de Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Jason Clodfelter, pour The Hollywood Reporter