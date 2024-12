L'univers gargantuesque de Tolkien s'apprête à accueillir une nouvelle adaptation. Après Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video, c'est un nouveau film Le Seigneur des Anneaux qui s'apprête à débarquer dans les salles obscures le 11 décembre 2024. Mais, une semaine avant la sortie de La Guerre des Rohirrim, Warner Bros. a un beau cadeau pour mettre l'eau à la bouche des fans !

Coup de projecteur sur le nouveau film Le Seigneur des Anneaux

La communication s'accélère à grande vitesse avant la sortie du Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim. Le film d'animation réalisé par Kenji Kamiyama (Hirune hime, rêves éveillés) se dévoile à grands pas. Outre les bandes-annonces qui vous attendent en salles et à la télévision, Warner propose désormais des extraits complets. Un premier, plutôt court, a été publié pas plus tard que la semaine dernière. Hier, c'est un beaucoup plus long, de 8 minutes, qui est sorti.

Cet extrait mêle une séquence introductive et des éléments éparses du film. Le début pourrait donc correspondre aux toutes premières minutes de La Guerre des Rohirrim. Nous entendons la voix de l'actrice Barbara Tissier (Shrek, Ratchet & Clank: Rift Apart) en off relater les événements d'un siège. La tension est pesante tandis que l'ombre d'Helm Poing de Marteau - le film reprenant la première traduction du nom de Main-Marteau - plane sur le champ de bataille. Tandis que le roi Wulf constate les dégâts, Hèra, la fille d'Helm, part à sa recherche avant de tomber sur un camp d'orques.

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim sort ainsi les grands moyens pour se présenter au public. Le choix d'une animation traditionnelle dont l'esthétique tire vers la japanimation risque d'avoir du mal à conquérir tout le monde. Toutefois, cette nouvelle bande-annonce au long court tend à démontrer le soin accordé à l'animation. Elle présente également les principaux enjeux du film. Une guerre de succession s'annonce ainsi. Reste à savoir si cette nouvelle itération tiendra du succès à la Peter Jackson ou de la dégringolade à la Lord of the Rings: Gollum. Verdict le 11 décembre 2024, au cinéma.