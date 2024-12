Bien le bonjour, lectrices et lecteurs de Gameblog ! On espère que vous avez passé un Joyeux Noël et n'hésitez pas à partager vos cadeaux avec la communauté. Même si certains membres de la rédac se remettent difficilement, on est opérationnels tout comme la plateforme Netflix qui est prête à offrir l'une de ses plus importantes sorties de la semaine. Avant cela, si vous avez manqué les deux rencontres de football américain, sachez qu'il y a une séance de rattrapage. Rendez-vous ce jeudi 26 décembre 2024 à 21h56 pour le replay de Chiefs vs Steelers, et à 1h36 du matin pour Ravens vs Texans, avec la présence de Beyoncé pour le Halftime Show.

L'énorme série Netflix de cette fin d'année est disponible

En plus des deux matchs NFL à revoir en différé, les sorties de la semaine Netflix du 23 au 29 décembre 2024 ont ajouté la comédie française Eyjafjallojökull avec Dany Boon et Valérie Bonneton. Ça raconte l'histoire d'un couple de divorcés, qui se voue une haine l'un l'autre, mais qui vont se retrouver à devoir faire la route ensemble pour se rendre au mariage de leur fille. C'est disponible depuis le 23 décembre 2024. Mais le papa N a surtout un autre cadeau bien plus attendu dans sa hotte.

L'une des meilleures séries Netflix, qui est toujours le show non anglophone le plus regardé avec plus de 265 millions de vues, est de retour dès maintenant. Si vous êtes au fait de l'actualité de la plateforme de streaming vidéo, vous vous doutez probablement qu'on parle de Squid Game Saison 2. Après plusieurs mois d'attente, les nouveaux épisodes sont enfin en ligne comme promis par la firme au N rouge. Et le service SVOD fait monter la pression jusqu'au bout en attendant comme souvent 9h01 pour les diffuser.

Qu'attendre de cette saison 2 de Squid Game sur Netflix ? De nouveaux jeux et participants qui vont encore s'affronter pour espérer repartir avec le prix de 45,6 milliards de wons. Pour l'un d'eux, Gi-hun, l'un des personnages principaux de la saison 1, l'enjeu est tout autre. Il n'a qu'une idée en tête : stopper les créateurs. « Trois ans après avoir remporté le Squid Game, Gi-hun, le joueur 456, a renoncé à aller aux États-Unis et revient avec un nouvel objectif. Pour l'atteindre, il replonge dans le mystérieux jeu de survie où il va affronter des situations mortelles ». Si vous avez accroché à la saison 1, c'est l'heure de se ruer sur Netflix pour la suite. Foncez !

Source : Netflix France.