C’est la fin de l’année et les plateformes SVOD lâchent leurs derniers films et séries avant d’entamer 2025. Comme Disney+, Netflix et Prime Video, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur Max. Le géant préfère capitaliser calmement sur un personnage hilarant et très apprécié, notamment par les adultes d'aujourd'hui, adolescents d’hier.

Tous les films Max de la semaine du 22 au 29 décembre 2024

Il n’y aura que trop film cette semaine sur Max, mais ils sont plutôt bons. Tout du moins très divertissant. Les deux premiers peuvent compter sur leur immense star Rowan Atkinson. Quoi ce nom ne vous dit rien ? Pourtant on est prêt a mettre notre main à couper que vous le connaissez. Si on vous dit Mister Bean et Johnny English ça vous parle davantage ? Oui ! L’hilarant héros aux deux mains gauches se mettra dans des situations toujours plus improbables dans Mister Bean, le film et Johnny English premier du nom. Deux comédies à dévorer, en famille, des barres de rires en perspective.

Enfin, c’est un film d’action qui fermera la marche avec Miami Vice - Deux flics à Miami. Il ne s’agit pas là de la célèbre série de l’époque, mais bien du reboot des années 2000 avec Colin Farell et Jamie Foxx. Action et quelques brins d’humour au programme dans ce blockbuster plutôt amusant à regarder.

27/12 Mister Bean Johnny English Miami Vice - Deux Flics à Miami



Toutes les séries de la semaine du 22 au 29 décembre 2024

Malheureusement, pas de série cette semaine sur Max, alors on va vous faire quelques recommandations. De la douceur tout d’abord avec Sex Lives of College girl, une série plutôt teenage qui suit le parcours de quatre jeunes adolescentes en coloc qui entrent dans une université prestigieuse et y font de nouvelles expériences. Un regard feminin très bien ficelé et très drôle, pas très loin de Sex Education d’une certaine manière.

Honneur aux femmes toujours avec l’ultra charismatique Harley Quinn. Si vous n’avez pas encore jeté un œil à ce petit bijou de l’animation, on vous invite clairement à regarder la série animée qui porte le nom de la super vilaine. Harley Quinn tentera de se faire une place dans sur la scène du crime organisé. Pas facile lorsque le milieu est dominé par des hommes, que les super-héros ne vous prennent pas au sérieux et que votre ancien amant, le Joker, veut votre peau. La série est hilarante, percutante et qui n'a clairement pas froid aux yeux. Attention en revanche, c’est strictement réservé aux adultes. La scène d’intro du premier épisode parle d’elle-même…

On recommande cette semaine, de l’humour et un peu de « Girl Power » :