Disney+ nous sert encore des nouveautés cette semaine et ce sont principalement des films qui sont à l'honneur. De grands classiques bien de chez nous en plus !

Disney+ continue d’ajouter des nouveautés à son catalogue en cette fin de mois de septembre. L’automne est là, et la plateforme a déjà tiré sa grosse cartouche de la période avec Agatha All Along, sa série Marvel événement. Toutefois, comme Netflix, Prime Video et Max, ça ne l'empêche pas d’ajouter d’autres petites nouveautés. Cette semaine, l’accent est notamment mis sur les films, tous cultes pour le coup et bien de chez nous.

Tous les films Disney+ de la semaine du 23 au 29 septembre 2024

Ce mois-ci, on le savait, Disney+ tape dans les grands classiques. Et si en général ce sont principalement des films étrangers qui sont mis à l’honneur sur la plateforme, en septembre, Disney vient chercher les bons Français que nous sommes. Mickey pioche en effet dans nos classiques de la comédie pour remplir son catalogue. Ainsi, cette semaine, vous pourrez retrouver L’Aile ou la Cuisse et La Soupe aux Choux. Deux énormes blockbusters films comiques avec Louis de Funès, un grand pour beaucoup d'amateurs de cinéma.

À cela s’ajoute une autre comédie romantique, She Taught Love avec Arsema Thomas (La Reine Charlotte) ou encore Taissa Farmiga (American Horror Story).

27/09 L’Aile ou la Cuisse - un vrai classique de la comédie française avec Louis de Funès La Soupe aux choux - un autre vrai classique de la comédie française, toujours avec De Funès et cette fois aussi Jacques Villeret She Taught Love - film romantique



Les séries notables de la semaine du 23 au 29 septembre 2024

Côté séries, c’est le vide intersidéral. Disney+ a déjà utilisé toutes ses cartouches et n’a plus qu’une série documentaire en stock : Reines, un docu animalier qui tournera autour des grandes de ce monde comme les lionnes, les mères éléphants ou encore les sublimes et gigantesques baleines.

Cette semaine, vous pourrez évidemment aussi retrouver Agatha All Along qui diffusera son troisième épisode dès le 25 septembre.

25/09 Reines - série documentaire Agatha All Along - saison 1 - episode 3



Source : Disney+