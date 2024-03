L'un des plus gros films Marvel à venir, qui a été dans la tourmente ces derniers temps, est bien lancé ! Et pour le prouver, on a le droit à des visuels exclusifs d'un des personnages clés.

Ca devient de plus en plus compliqué de s'y retrouver dans les projets Marvel tant les changements sont fréquents. Certains longs-métrages comme Blade semblent toujours rencontrer des problèmes importants. Même si d'après Mahershala Ali, ça va dans la bonne direction, alors qu'il a failli quitté le projet. Heureusement, tout n'est pas complètement noir et la maison des super-héros arrive à trouver des solutions. C'est ce qui s'est passé avec ce film de la phase 6 qui a avancé sa sortie et qui est actuellement en tournage.

Florence Pugh en costume dans Marvel Thunderbolts

Thunderbolts est l'un des prochains films du MCU à sortir. Après étude du calendrier, Marvel Studios a fait le choix d'avancer la sortie au 2 mai 2025, alors qu'il était attendu pour le 25 juillet 2025 aux États-Unis initialement. Cette date n'est pas perdue pour autant puisqu'elle a été récupérée par le nouveau long-métrage des 4 Fantastiques. Et après tous les pépins rencontrés par Thunderbolts, c'est une excellente nouvelle. Steven Yeun (The Walking Dead), alias Sentry, a été forcé d'abandonner ce projet Marvel pour une incompatibilité d'agenda. La grève à Hollywood l'ayant obligé, comme d'autres, à faire des choix.

Quelques semaines plus tard, Marvel a dû composer avec le départ d'Ayo Edebiri (The Bear). Contrairement à Steven Yeun, son rôle n'avait pas été révélé. Depuis, une remplaçante a été trouvée en la personne de Geraldine Viswanathan (Contrôle Parental). La jeune actrice a ainsi rejoint Harrison Ford (Thunderbolt Ross), David Harbour (Alexei Shostakov), Sebastian Stan (James Barnes) ou encore Florence Pugh (Yelena Belova)... la nouvelle Black Widow. Et c'est celle-ci qui se fait remarquer avec la publication d'un reel instagram.

« Salut les gars, comment ça va ? Je sais que je me suis un peu absentée. Mais c'est en partie parce que j'ai été envoyée à Atlanta pour tourner un film dont je n'ai pas vraiment le droit de parler. Mais je peux vous montrer certaines choses en douce » déclare t-elle. Pendant toute la vidéo, on l'a voit en train de déambuler dans la zone de tournage de Marvel Thunderbolts... en tenue de Yelena Belova. Un costume noir & gris qui ne diffère pas grandement de celui porté auparavant. Pour rappel, l'équipe de Thunderbolts est souvent comparée à la Suicide Squad de DC.