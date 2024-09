Daredevil Born Again est probablement l'une des nouveautés Disney+ les plus attendues des prochains mois. Une exclusivité qui va devoir faire aussi bien que la série Netflix, si ce n'est mieux. « Si vous voulez faire un remake d'une série et l'appeler Saison 1, alors que l'œuvre originale était un carton très apprécié des fans, vous devez faire ce que les gens ont aimé la première fois. Mais vous devez aussi trouver des bonnes raisons pour reboot le show » a dit l'acteur Charlie Cox. Si l'on en croit de récents propos, Daredevil Born Again va même tout casser et ce sera du « jamais vu » dans l'univers Marvel.

Daredevil Born Again va repousser les limites de Marvel

Durant un événement spécial qui a eu lieu il y a quelques semaines, Kevin Feige, président de Marvel Studios a révélé la fenêtre de sortie de Daredevil Born Again. Le diable de Hell's Kitchen, ses camarades et ennemis reviendront dès le mois de mars 2025 sur Disney+. Quand exactement ? Encore un peu de patience là-dessus. En revanche, les informations ne manquent pas depuis quelque temps.

Brad Winderbaum, qui chapeaute les programmes télévisés Marvel, a promis de gros changements pour la nouvelle série Daredevil Born Again. « Ces personnages ont mûri, l'univers est différent de ce qu'il était. Les choses ont changé, la société également. Matt [Murdock] et Wilson [Fisk] ont changé. Leurs personnages vont entrer en conflit d'une façon que nous n'avons jamais vue auparavant. Il n'est plus seulement question d'essayer de se tuer l'un l'autre. Il y a tout un jeu politique ». Ce qui ne devrait pas changer par contre, c'est le degré de violence par rapport à la série Netflix.

Précédemment, Vincent D'Onofrio alias Wilson Fisk, a déclaré qu'il ne faudrait pas s'inquiéter et que Daredevil Born Again devrait bien conserver des scènes d'action énervées. « Il y aura de la violence psychologique en plus de la violence physique » a-t-il déclaré. Quelques mois après ces mots, Brad Winderbaum en remet une couche au micro d'Entertainment Weekly. « Ce que je peux vous dire, c'est que Daredevil Born Again contient certaines scènes d'action les plus brutales que nous ayons jamais portées à l'écran. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est une série puissante avec beaucoup d'action viscérale, c'est le moins que l'on puisse dire ». Après Deadpool 3, Marvel semble donc plus décidé que jamais à casser un peu l'image de séries / films très propres et tous publics.

Crédits : Marvel / Disney+.

Source : Entertainment Weekly.