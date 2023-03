Le MCU, c'est une Phase IV qui a pu décevoir beaucoup de fans, une Phase V qui commence mal et des problèmes en interne. Mais malgré tout, Marvel continue son "petit" bonhomme de chemin. Si Ant-Man 3 n'a pas franchement convaincu, on peut espérer un avenir meilleur. De l'arrivée des X-Men à la formation des nouveaux Avengers, il y a de quoi être hypé. Parmi les films particulièrement attendus, on retrouve notamment Captain America 4. Sous-titré New World Order, celui-ci se concentrera désormais sur Sam Wilson.

Captain America 4, entre petits nouveaux et grands retours

Sam Wilson (Anthony Mackie), c'est le nouveau Captain America. Pour succéder au célèbre Steve Rogers (Chris Evans), il aura fort à faire. Mais pas d'inquiétude : pour cela, il sera épaulé par un sacré casting d'acteurs et de personnages. Tim Blake Nelson incarnera ainsi le principal antagoniste, Samuel Sterns/le Leader. Falcon (Danny Ramirez) sera également de la partie. On peut encore citer Harrison Ford, qui remplacera William Hurt dans le rôle de Thaddeus Ross. Apparu pour la première fois au sein du Marvel dans L'Incroyable Hulk, il y est depuis réapparu à quelques repises. La dernière fois, c'était en 2021 dans Black Widow.

Mais qu'en est-il de sa fille, Elizabeth "Betty" Ross ? Contrairement à son père, elle n'est apparue qu'une fois chez Marvel. C'était en 2008 dans L'Incroyable Hulk, dans lequel elle était alors fiancée à Bruce Banner. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie. Mais voilà qui sera bientôt de l'histoire ancienne. Le magazine The Hollywood Reporter nous apprend ainsi que Betty Ross sera de retour dans Captain America 4, sous les traits de Liv Tyler ! L'actrice américaine de 45 ans fêtera donc son grand retour au sein du MCU, après plus de 15 ans d'absence. Le tournage de ses scènes aurait déjà commencé.

Betty Ross (Liv Tyler) dans L'Incroyable Hulk

Liv Tyler, de retour à l'écran

Si Liv Tyler n'est apparue qu'une seule fois dans le MCU en tant que Betty Ross, sa carrière a doucement continué à suivre son cours. S'il est vrai qu'elle s'est faite plus discrète ces dernières années, elle a tout de même tourné avec James Gunn dans son deuxième film, Super, ou encore dans Ad Astra, aux côtés de Brad Pitt et Tommy Lee Jones. Surtout, l'actrice est réputée pour avoir interprétée l'Elfe Arwen dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, au début des année 2000.

Captain America 4 marquera donc son retour dans un film à gros budget depuis cinq ans. En revanche, on ignore encore si elle jouera un rôle clé dans le scénario. Il faut dire que le long-métrage de Julius Onah se fait particulièrement discret. Néanmoins, les informations commencent à fuiter au compte-gouttes. Il y a quelques jours, des premières images d'Anthony Mackie sur le tournage du film avaient ainsi été partagées sur les réseaux sociaux. C'est déjà ça à se mettre sous la dent.