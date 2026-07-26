LEGO se la joue arcade et rétrogaming avec un nouveau set Nintendo à l'effigie d'un des jeux fondateurs de l'éditeur. C'est avec lui que tout a commencé finalement.

Pour les 45 ans du lancement de la licence, LEGO et Nintendo s'associent pour donner vie à un set à l'effigie du premier jeu d'arcade Donkey Kong. Ce même jeu d'arcade qui a fait naître deux des mascottes historiques de l'éditeur japonais. Même si la surprise n'est pas totale, le set ayant leaké en début de semaine dernière, c'est tout de même une belle découverte. D'autant que maintenant, les précommandes sont ouvertes.

LEGO lance les précommandes pour son nouveau set Nintendo

C'est vraiment LE set LEGO qu'il fallait pour les 45 ans de Donkey Kong. Quoi de mieux pour rendre honneur à la franchise qu'une reproduction en briquettes du jeu d'arcade de 1981 ? En tout cas, c'est ce qu'ont pensé Nintendo et le célèbre fabricant de jeux de construction.

Ainsi, le set LEGO Jeu d'arcade Donkey Kong s'officialise pour de bon. On le découvre maintenant en détails, avec des photos qui révèlent sa structure. Le concept reprend vraiment l'image de la borne. Même le stick et les boutons sont reproduits. Et la cerise sur le gâteau, ce sont les tonneaux qu'on peut insérer sur le côté, immitant alors le gameplay de l'époque.

En outre, cette annonce du pack LEGO Donkey Kong s'accompagne d'une bonne nouvelle. Alors qu'on craignait un prix avoisinant les 200 € après la fuite, on sera finalement un petit peu en-dessous. Il faudra tout de même débourser 169,99 €, mais c'est toujours 30 € de moins. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer commande en attendant la sortie le 1er août 2026.

© The LEGO Group et Nintendo.

Tous les détails du set 72051 Jeu d'arcade Donkey Kong

Ce nouveau set LEGO Donkey Kong devrait ravir les fans d'hier et d'aujourd'hui. Véritable pack de nostalgie, on retrouve concrètement le design du jeu d'arcade de 1981 : les échafaudages, Pauline capturée par l'ennemi simiesque et Jumpman, qui ne s'appelle pas encore Mario. Ce set inclut enfin un mécanisme pour faire tomber les tonneaux en boucle. Rien de mieux pour se replonger 45 ans en arrière tout en gardant vos 2 francs en poche.

Référence : 72051

: 72051 Gamme : LEGO Super Mario

LEGO Super Mario Nombre de pièces : 1 371

: 1 371 Dimensions : 39 cm de haut, 27 cm de large et 15 cm de profondeur

: 39 cm de haut, 27 cm de large et 15 cm de profondeur Âge : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Prix : 169,99 €