Un set LEGO pour les gamers a leaké, il va vraiment raviver des souvenirs pour les fans de Nintendo qui ont grandi dans les années 1980. Vous allez voir, c'est culte.

Les leaks LEGO sont fréquents, donnant l'occasion aux amateurs de constructions en briques d'anticiper leurs futurs achats. Cette fois, ce sont les joueuses et joueurs qui devraient être intéressés par ce qui se prépare. Le fabricant s'apprête à dévoiler un nouveau partenariat avec Nintendo, et pas des moindres pour fêter un anniversaire de taille.

Un set LEGO Nintendo se montre à l'avance

Ce sera certainement une pièce à succès parmi les joueuses et les joueurs. Après Zelda et Mario, une autre licence de Nintendo va avoir droit à sa déclinaison en briques. Un récent leak dévoile que Lego serait sur le point de dévoiler un set Donkey Kong à l'effigie du célèbre jeu d'arcade de 1981. Un retour aux sources qui s'annonce déjà irrésistible.

C'est sur Reddit que la nouvelle a été repérée. L'utilisateur CarterBricks04 a partagé une photo qui a de quoi retenir l'attention de la communauté Nintendo sur le fameux fil dédié aux leaks Lego. Cette photo montre ni plus ni moins que la boîte d'un set qui n'est pas encore disponible sur le marché, un set qui reproduit un niveau du célèbre jeu Donkey Kong.

Le 9 juillet dernier, Nintendo célébrait les 45 ans de Donkey Kong sur arcade. Mais l'éditeur japonais n'a pas révélé toutes ses surprises pour l'occasion. Il garde visiblement dans sa hotte une nouveauté de choix élaborée avec Lego. Le fabricant de jouets en briques a préparé un set qui reproduit une borne et un niveau du jeu avec le fameux gorille, Pauline et le futur Mario, le tout en 1 367 pièces.

Puisque le set Lego Donkey Kong a leaké, les informations sont toujours à prendre avec quelques pincettes. Cependant, ce serait là une vraie pièce de collection pour les fans. Il faudrait toutefois débourser autour de 200 dollars pour se le procurer, un prix qui peut être un frein à l'achat pour certains. Sur ledit fil Reddit, certains soulignent déjà que « c'est cher pour le nombre de pièces ». Pour autant, d'autres se disent déjà prêts à l'acheter à la sortie, déjà conquis par ce set nostalgique et absolument iconique.