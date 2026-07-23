Mauvaise nouvelle pour les collectionneurs LEGO et les amateurs de Nintendo. Alors que le constructeur danois révèle sa prochaine vague de nouveautés, plusieurs sets inspirés des univers de l’éditeur japonais s’apprêtent à devenir très rares. En cause, leur retrait de la vente, programmé au 31 juillet 2026. Passée cette date, il sera particulièrement difficile de mettre la main dessus, à moins d’être prêt à payer davantage auprès de certains revendeurs.

Ces 21 sets LEGO vont bientôt disparaître

Toutes les bonnes choses ont une fin, même dans le fabuleux monde des briques colorées. LEGO opère en effet régulièrement un ménage dans son catalogue en supprimant certaines références par vagues. Cette fois-ci, ce sont une vingtaine de sets liés aux licences de Nintendo qui vont être retirés de la vente dès la fin du mois. Une fois les derniers stocks écoulés, il faudra donc se tourner vers le marché de l’occasion, au risque de voir les prix flamber pour les modèles les plus recherchés. Parmi eux, on retrouve évidemment Le Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 (77092), l’un des rares sets LEGO consacrés à The Legend of Zelda. Son tarif élevé de 299,99 € n'a pas freiné l’engouement des fans de la licence, puisqu’il est déjà particulièrement difficile à trouver sur la boutique officielle ou chez les revendeurs agréés.

La gamme Animal Crossing sera également impactée et perdra plusieurs références, comme la Boutique de vêtements des sœurs Doigts de Fée (77055). L’excellent set LEGO Super Mario World : Mario et Yoshi (71438), inspiré du classique de la SNES, prendra lui aussi sa retraite à partir du 31 juillet 2026. Voici la liste complète des sets qui seront retirés de la vente :

LEGO Icons / Nintendo

Super Mario

LEGO Animal Crossing

LEGO The Legend of Zelda

Autres sets jeux vidéo

Source : LEGO