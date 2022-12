Patty Jenkins avait envie de vider son sac une bonne fois pour toutes et l'a fait sur son compte Twitter. D'abord pour Star Wars Rogue Squadron mais aussi pour Wonder Woman 3.

Sur Twitter, Patty Jenkins ne mâche pas ses mots concernant l'annulation de Wonder Woman 3, allant jusqu'à évoquer une « fausse histoire attractive et putaclic » malgré le sérieux des journalistes derrière ces informations. Un long message qui pourtant, entre les lignes, ne dément ni l'enterrement du projet actuel, ni un futur qui pourrait s'écrire sans elle.

Quand des réactions négatives ont émergé à propos de l'annulation de Wonder Woman 3, la fausse histoire attractive et putaclic selon laquelle j'ai tué le film ou que j'ai quitté le projet a commencé à se répandre. C'est tout simplement faux. Je n'ai jamais claqué la porte. J'étais ouverte à la discussion sur ce que l'on me demandait. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais rien faire qui puisse faire avancer les choses. DC est manifestement débordé par tous les changements qu'ils doivent faire, donc je comprends que ces décisions soient difficiles à prendre en ce moment.

Je ne veux pas que mon merveilleux voyage avec Wonder Woman se termine sur une mauvaise note. J'ai adoré et j'ai été très honorée d'être la personne qui a pu faire ces deux films. C'est un personnage incroyable. Vivre avec ses valeurs fait de chacun de nous une meilleure personne chaque jour. Je lui souhaite, ainsi qu'à son héritage, un avenir éblouissant avec ou sans moi. Et Gal… Gal Gadot. Où commencer ? Gal est le plus beau des cadeaux que j'ai reçu de toute cette aventure. Une amie que je chéris, une inspiration, une sœur. Il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point elle est magique. Elle est l'incarnation de Wonder Woman dans la vraie vie, bien meilleure que le monde ne peut l'imaginer.