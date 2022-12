Nouvelle rumeur très sérieuse autour du DCU et cela implique directement The Batman avec Matt Reeves et Robert Pattinson. Une possibilité qui divise déjà les fans du Chevalier Noir.

L’arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête du DCU crée des émules. Les deux nouvelles têtes pensantes de l’univers cinématographique de Batman, Superman, Wonder Woman et leurs camarades présenteront prochainement leur plan sur les 8 à 10 prochaines années pour concurrencer le MCU. Si cela se soldera finalement par l’abandon de WW3 et peut-être la fin de Superman Man of Steel 2 avec Henry Cavill, ce nouveau duo pourrait être porteur d’une bonne nouvelle pour les fans du Chevalier Noir… ou pas. C’est selon les écoles.

The Batman intégré dans le DCU ?

La vision du DCU de James Gunn et Peter Safran pourrait prendre une tournure intéressante. Films, séries télé, jeux vidéo, le duo chargé de sauver l’univers transmedia des comics révélera sa vision des choses à Warner dans les prochains jours. On sait par exemple que la branche gaming deviendrait plus connectée aux adaptations cinématographiques ou que Jason Momoa pourrait quitter son rôle d'Aquaman pour incarner un tout autre héros. Cependant, d’après plusieurs sources de Variety, Gunn et Safran auraient également d’autres plans pour The Batman, le film de Matt Reeves mettant en scène Robert Pattinson dans la peau du Chevalier Noir.

« Ils explorent la possibilité d’intégrer la version de Batman de Matt Reeves avec l’acteur Robert Pattinson dans univers plus étendu » expliquent-elles. En d’autres termes, The Batman pourrait intégrer le MCU d’une façon ou d’une autre. Une rumeur qui partage la communauté pour deux raisons. Certains n’ont tout simplement pas aimé le film et n’aimeraient pas revoir Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, d’autres au contraire ont tellement aimé le film qu’ils estiment que ce serait du gâchis que d’essayer de l’intégrer au DCU et ses adaptations « médiocres ».

D’après d’autres sources, Warner aurait en tout cas avorté un projet Batman Beyond avec Michael Keaton, rêve de beaucoup de fans. De son côté, Matt Reeves ne s’est jamais opposé à l’arrivée de The Batman dans le DCU mais souhaite que ses films restent des standalones. The Batman 2 était en tout cas en préparation. Affaire à suivre…