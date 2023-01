On le sait Warner veut supprimer toute trace du SnyderVerse pour créer le DCU. Et la production aurait prit une curieuse décision à ce niveau.

Warner veut mettre fin totalement au SnyderVerse comme on vous le reporte au sein de cette news. Pour cela, il faut notamment se séparer logiquement des acteurs qui ont fait le suc d'un tel univers. Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck et... Ezra Miller ? Eh bien visiblement non à en croire une rumeur (avec toutefois une source particulièrement sérieuse). En effet, le très problématique acteur pourrait rester dans le reboot du personnage au sein du DCU. Explications :

Quid de Ezra Miller dans le DCU ?

Ainsi, on peut apprendre que des sources ont déclaré à Variety que certains dirigeants de Warner Bros. Discovery sont toujours disposés à travailler avec Miller. Selon le rapport, le fait que Miller soit resté à l'écart des ennuis depuis qu'il a commencé un traitement sur sa santé mentale l'été dernier a rouvert une porte au comédien sur la possibilité de continuer à jouer le personnage de The Flash à l'avenir. Contre l'avis populaire, Henry Cavill ne serait plus au sein du DCU pour finalement garder un acteur toxique pour la suite de l'aventure. Un choix qui a de quoi soulever de nombreuses questions pour le futur.

Pour mémoire, les problèmes juridiques de l'intéressé l'été dernier ont conduit à plusieurs rapports indiquant que Warner Bros. prévoyait de se séparer de Miller pour les futurs films de DC. La société avait même pour projet d'élaborer plusieurs scénarios concernant le prochain film The Flash , avec la disparition complète de l'acteur...

Bref, voilà qui risque bien de ne pas faciliter les choses pour faire comprendre au public l'objectif réel du DCU, à savoir tout de même rivaliser au mieux avec le MCU de chez Disney/Marvel.

Que pensez-vous de cette décision ? Qui n'est pour l'instant pas officielle mais qui reste tout de même assez sérieuse (Variety n'ayant plus grand chose à prouver).