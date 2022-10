Comme nous avons pu vous l'annoncer hier au sein de cette news, DC Films se transforme en DC Studios et vient de nommer James Gunn et Peter Safran à sa tête pour chambouler le DCU et proposer un univers cinématographique cohérent à l'image du MCU de chez Disney. Mais que va t-il se passer pour le film Joker 2 du réalisateur Todd Phillips ?

DCU ou pas DCU pour Joker 2 ?

Joaquin Phoenix dans le rôle du clown.

Eh bien mauvaise nouvelle Joker : Folie à Deux restera en dehors de toute logique du nouveau DCU. C'est en effet via une information du site Variety que l'on peut apprendre la nouvelle. Le film "existera en dehors de tout univers cinématographique que Gunn et Safran construiront". Ce qui semble tout de même suivre une certaine logique puisque le réalisateur Todd Phillips explique lui même que sa version du Joker est déconnectée du reste de l'univers DC. On peut donc dire adieux à un potentiel film Robert "Batman" Pattinson et Joaquin "Joker" Phoenix. C'est bien dommage car les deux personnages auraient pu avoir une certaine cohérente à coexister.

Le réalisateur a de toute façon totalement réfuté l'existence d'un film de ce type. L'autre grande question qui se pose est : qui va incarner le plus charismatique méchant de Batman dans le DCU ? Va t-on rester sur le Joker de Jared Leto ? Ou va t-on avoir le droit à un tout nouvel acteur comme celui visible à la fin de The Batman ?