Avec James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 3 pour Marvel, désormais tête pensante et dirigeante de DC Comics au cinéma, Henry Cavill ne sera plus Superman, on ne sait pas vraiment ce qu'il va advenir du Batman le plus récent ou encore d'Aquaman, et Margot Robbie, qui devait être pirate puis non, reprendra peut-être un jour son rôle de fiancée du clown maléfique de Gotham. Mais pour le prochain film de Todd Phillips, Joker: Folie à deux, c'est bien Lady Gaga qui incarnera Harley Quinn.

Et alors que le film est attendu seulement pour 2024, des photos de tournage, supposément volées, de l'héroïne de A Star Is Born circulent sur le net. On y voit l'interprète de Bad Romance dans diverses tenues d'Harley Quinn, dans une version à la fois différente et familière du personnage, comparativement à la désormais iconique interprétation de Margot Robbie.

Vision d'artiste de Lady Gaga en Harley Quinn

Mais en y regardant de plus près, sans source fiable pour relayer ces photos partagées dans cet article, même volées, on se doute qu'il y a anguille sous roche, d'autant que le réalisateur avait déjà déclaré qu'il faudrait être patient avant de découvrir l'apparence de l'amoureuse de Poison Ivy...

En regardant en détails, on constate en particulier en s'attardant sur les masques du costume, et le visage de l'homme qui se tient près de Lady Gaga sur l'une des photos, qu'il s'agit sans aucun doute d'un fake, généré par une IA, retravaillé sans doute avec soin.

Bienvenue dans l'ère des IA piégeuses...

Si vous avez déjà utilisé ce genre d'application, vous savez déjà que les résultats, vous permettant de faire une version de vous-même en sportif connu, en super-héros Marvel ou en princesse Disney, ou encore en personnage d'Avatar, sont assez bluffants. Il en va donc de même pour ce supposé premier aperçu de Gaga en Harley Quinn...

Il faudra donc encore patienter avant de voir l'interprète de Pokerface dans la peau d'Harley Quinn, dans Joker 2, attendu pour 2024 au cinéma. Une comédie musicale, avec Lady Gaga donc, et Joaquin Phoenix dans le rôle de l'ennemi de Batman. Un homme chauve-souris d'ailleurs absent de l'univers de ce Joker. Pour le moment...