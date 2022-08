Dans la foulée de l’annulation du film Batgirl, Warner Bros. a détourné l'attention en communiquant sur Joker 2: Folie à Deux. La suite du long-métrage DC a désormais une date de sortie très précise. Et on sait peut-être dans quel décor Joaquin Phoenix donnera la réplique à Lady Gaga.

Surprise ! Joker 2: Folie à Deux a une date sortie calée au 4 octobre 2024, soit 5 ans après le premier opus qui a permis à Warner de renouer avec le succès aussi bien critique que commercial. Le film de Todd Phillips a généré plus d'1,07 milliards de dollars au box-office mondial et a été sacré lors des Oscars. Joaquin Phoenix, qui incarne Arthur Fleck alias Joker, a remporté la statuette du meilleur acteur et l'œuvre a également été primée dans la catégorie « Meilleure bande originale ».

Et en dehors de cette information ? Warner n'a rien dit. Il faut donc s'en tenir à la rumeur du très sérieux The Hollywood Reporter. Il y quelques temps, le site publiait article stipulant que Joker 2 serait une comédie musicale avec, potentiellement, Lady Gaga pour jouer Harley Quinn. Ce qui expliquerait d'ailleurs le sous-titre « Folie à Deux ».

De son côté, The Wrap déclare que selon leurs sources, la majeure partie du film prendrait place à l'intérieur de l'Asile d'Arkham. Là encore, ça ferait sens pour mettre en scène la rencontre entre Joker et Harley Quinn.

Rendez-vous dans quelques semaines ou mois pour confirmer ces rumeurs autour de Joker 2.