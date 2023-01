L'appel au buzz a-t-il été plus fort que le reste ? Un faux film d'horreur, créé à partir d'un outil d'IA en ligne, a semé la discorde ces dernières heures.

Un faux film de David Cronenberg réalisé par une IA

Ces derniers temps, on entend énormément parler de l'IA, de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle pourrait faire dans les années à venir. À l'image d'un manga élaboré via Midjourney, un réalisateur de clips, Keith Schofield a voulu berner son monde mais ça s'est retourné contre lui.

Qu'est-ce qu'a fait Keith Schofield pour être l'ennemi de twittos ? Il a publié une tonne d'images d'un film d'horreur, Galaxy of Flesh, qui aurait été mis en scène par David Cronenberg (La Mouche, Dead Zone...) en 1985. Un projet perdu qui refait surface des décennies plus tard ? Non, il s'agit d'une supercherie avec des clichés fabriqués via l'IA Midjourney (un laboratoire de recherche et le nom du programme d'intelligence artificielle conçu par celui-ci).

Galaxy of Flesh, un faux film d'horreur sans David Cronenberg.

Le problème, c'est que David Cronenberg n'est pas un réalisateur méconnu et qu'il a un public qui le suit depuis ses débuts en 1969. Et forcément, la tromperie de Keith Schofield n'a guère plu aux fans de Cronenberg.

Félicitations pour avoir volé de l'art afin de réaliser un faux film qui ne ressemble en rien à l'oeuvre de l'homme que vous présentez comme tel. Via @firagawalkwthme et Gamesradar.

À un moment donné, vous devriez avoir honte. Via @rolensolitario et Gamesradar.

Se servir de l'IA afin de créer un faux film qui ne reproduit même pas le style du réalisateur doit être l'une des pires utilisations de la technologie que j'ai vues depuis un moment. Via @GrustanCoff et Gamesradar.

L'intelligence artificielle bientôt partout ?

Ce n'est pas la première fois que l'IA frappe dans le monde du cinéma. Le mois dernier, des photos de Lady Gaga en Harley Quinn pour Joker 2 ont fait le tour du Web, mais elles étaient elles aussi créées artificiellement à partir de clichés existants de la chanteuse. Des artistes d'ArtStation ont dénoncé ce procédé en interpellant Epic Games qui n'a pas été plus chamboulé que cela, répondant que l'IA n'était pas interdit sur la plateforme.

Dans les autres usages, on peut citer l'envie de Microsoft de révolutionner Windows ou encore des étudiants qui exploitent la technologie ChatGPT pour tricher. Même le jeu vidéo est touché puisqu'à terme, l'IA pourrait transformer vos RPG.