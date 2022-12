Le tournage de Joker 2 : Folie à deux a commencé après quelques semaines de retard. Après le succès retentissant du premier film, Todd Phillips, réalisateur, opte pour la même stratégie de communication. Les premières images commencent donc déjà à être distillées. Une première photo assez morbide de Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck a été dévoilée.

Première image de Joker 2

Le film n’est pas attendu avant plusieurs années, mais le teasing commence déjà. Si Joker a été conçu comme une adaptation se suffisant à elle-même, Warner est bien décidé à surfer sur le filon encore un encore un peu. Pour cette suite, Todd Phillips va prendre à contre-pied le plus gros succès critique et commercial de la firme depuis longtemps en proposant une comédie musicale se déroulant à l’asile d’Arkham. Joker 2 devrait donc raconter la rencontre entre le clown le plus tristement célèbre de Gotham et Harley Quinn, ici interprétée par Lady Gaga, et le début de leur relation.

Beaucoup se demandaient si le film conserverait l’atmosphère sombre du premier, le réalisateur donne un indice avec une toute première image de Joker 2. On y voit Arthur Fleck, alias le Joker en train d’être rasé par ce qui semble être un gardien de l’asile d’Arkham. L’éclairage sombre semble promettre des séquences toutes aussi noires que le premier épisode. Une petite mise en beauté avant son premier rendez-vous avec la thérapeute Harley Quinzel ? Les théories commencent déjà à fuser et les fans semblent pour le moment rassurés avec ce premier aperçu. Pour mémoire, Joker 2 : Folie à deux sortira dans les salles obscures en octobre 2024.