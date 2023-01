Alors que le très attendu Dead Space Remake arrivera sur PS5, Xbox Series et PC le 27 janvier prochain, la franchise devrait être portée sur grand écran sous peu comme l’affirme John Carpenter, mais les fans risquent d’être très déçus.

Interrogé dans les colonnes de Variety, le célèbre réalisateur d’Halloween, The Thing ou encore Christine, est revenu sur la licence Dead Space. Le cinéaste, grand amateur de jeux vidéo, avait déjà déclaré sa flamme à la franchise d’EA à de nombreuses reprises, affirmant qu’il adorait la voir adapter au cinéma et qu'il aimerait encore plus s’en occuper. Des souhaits qui seront visiblement exaucés, du moins en partie.

Un film Dead Space en préparation ? John Carpenter vend la mèche !

Interrogé sur les rumeurs qui suggéraient qu’il adapterait peut-être la licence au cinéma, Carpenter balaye tous les espoirs des fans, mais fait également une révélation de taille. Le film existe bel et bien.

Non, non, non. Je n'arrive pas à croire que cette rumeur se soit propagée. Je suis un grand fan de jeux vidéo, alors j'ai joué à tous les Dead Space. J'étais en train de regarder les nouvelles caméras numériques, une RED, et j'ai mentionné à cette occasion que j'aimerais faire un film sur Dead Space une fois. Depuis, ça a fait le tour, et tout le monde disait, « Oh, quand est-ce que tu vas le faire ? ». Non, je ne vais pas le faire. Je pense qu'ils ont déjà un autre réalisateur impliqué. Et ils ne m'ont pas demandé de le faire. Donc, sauf si on me le demande, je ne le ferais pas. Par contre, il y a un remake du jeu Dead Space qui sort en janvier, et là j'y serais. Via Variety

Non l’illustre John Carpenter ne fera pas de film Dead Space, en revanche, celui-ci serait bel et bien en production, chapeauté par un autre réalisateur. C’est toujours ça de pris. Pour l’heure en revanche, nous n’avons absolument aucune information concernant le projet ne cours qui était, jusqu’ici, totalement inconnu. À noter qu’il est également probable que la langue de Mr Carpenter ait fourché, ce ne serait pas la première fois. Plus qu’à attendre des informations un peu plus officielles pour en avoir le cœur net.

En attendant d’en savoir plus, il faudra donc se contenter de Dead Space Remake qui sortira dans quelques jours. D’ailleurs, sachez que si vous précommandez le jeu sur PC, vous aurez le droit à une très grosse surprise en guise de cadeau.