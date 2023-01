Après l'attaque de l'art par l'IA ou encore du jeu vidéo par l'IA, soit que des événements négatifs, pourquoi ne pas parler aussi des aspects positifs ? Ne pourrait t-on pas imaginer ChatGPT et l'IA de manière générale être un soutien intelligent dans les RPG, que nous apprécions tant. La question n'est pas innocente puisque l'on vient d'apprendre qu’un mod OpenAI à destination de Mount and Blade II : Bannerlord est actuellement en développement. Il pourrait venir révolutionner l'IA du RPG médiéval.

ChatGPT s'attaque à Mount and Blade

Vous pouvez en découvrir plus via la vidéo du créateur ci-dessous :

Tout simplement, la création s’appuie sur l’impressionnante intelligence artificielle de ChatGPT pour donner la parole à tous les PNJ du jeu, pour rendre l'expérience à la fois plus naturelle et plus réaliste. Tout devient possible à partir du moment où le jeu vous donne la possibilité d'avoir une discussion complète. Si cela n'a pas véritablement d'influence sur les mécaniques de gameplay pures, cela améliore sensiblement l'immersion si chère aux amateurs de jeu de rôle.

Toutes les histoires sont générées à la volée, avec des informations correctes sur tout l'univers du jeu (factions, lieux, professions, événements à proximité, etc) avec un moteur d'histoire personnalisé. Voici pour les curieux la description complète du mod :

Cette implémentation permet au joueur d'interagir avec des PNJs aléatoires dans le jeu directement en écrivant d'une manière plus naturelle.

Toutes les histoires sont générées à la volée, avec des informations correctes à l'aide d'un moteur d'histoire personnalisé et de ChatGPT.

C'est un projet de démonstration pour montrer l'avenir possible des jeux RPG et la façon dont nous interagissons avec les PNJ.

J'ai également ajouté un processeur de texte "mot par mot" pour amplifier le comportement de "chat" des PNJ (similaire au système intégré de ChatGPT) et des animations de la bouche et du visage des PNJ pour les rendre plus vivants.

Maintenant imaginez un peu le potentiel si un studio utilise cette méthode de manière native pour améliorer son RPG. Les opportunités sont extrêmement nombreuses et une nouvelle ère s'ouvre clairement à nous en terme d'intelligence artificielle, et pas uniquement avec ChatGPT. C'est seulement une première fenêtre qui s'ouvre sur l'avenir dans le domaine.