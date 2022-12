La présence d'art qui est généré par l'IA sur la plateforme ArtStation provoque un véritable tollé au sein des artistes et une véritable levée de boucliers. Et ce n'est pas la récente déclaration d'Epic, propriétaire de la plateforme qui va améliorer les choses.

Les artistes ne veulent plus d'IA sur ArtStation

Vous avez surement pu vous en rendre compte depuis quelques mois, des IA spécialistes dans l'art proposent des résultats assez bluffant. Assez visiblement, pour faire de l'ombre aux vrais artistes qui font tout "à la main" comme on dit. Les inquiétudes des artistes concernent aussi les implications juridiques et éthiques de l'art créé par l'IA, qui est récemment apparu par vagues sur la page d'accueil d'ArtStation. Des artistes de tous les secteurs, dont beaucoup travaillent dans les jeux s'indignent donc et on peut les comprendre.

Epic a depuis publié une déclaration qui ne fait finalement qu'attiser un peu plus les flammes de colères :

Les directives de contenu d'ArtStation n'interdisent pas l'utilisation de l'IA dans le processus de publication d'œuvres d'art. ArtStation est une plateforme de portfolio conçue pour élever et célébrer l'originalité alimentée par une communauté d'artistes. Les œuvres de votre portfolio doivent être des œuvres que vous avez créées et nous vous encourageons à être transparents dans le processus. Veuillez ne publier que des œuvres que vous possédez ou que vous avez l'autorisation de publier.

En bref, aucune interdiction au programme du coté de chez Epic concernant l'IA alors que c'est ce que réclame les artistes. À tel point que comme le reporte Kotaku, la page d'accueil entière du site est parfois submergée de visuels anti-IA. Voyez plutôt :

@Kotaku

Epic ne supprimera pas l'IA, mais l'entreprise poursuit en expliquant qu'elle envisage des mesures pour donner aux artistes "encore plus de contrôle" sur la façon dont leur travail est utilisé. Reste à voir la forme que cela va prendre.