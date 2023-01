Panos Panay qui est l'un des pontes de chez Microsoft, notamment via son rôle de chef produit au sein de l'entreprise a profité du CES 2023 de Las Vegas pour parler du futur de Windows. Puisque l'homme a aussi en charge la gestion du développement du système d'exploitation. En fait l'homme est monté sur scène à l'occasion de la conférence de chez AMD après la présentation des nouveaux processeurs. Pour comprendre le contexte : AMD vient d'annoncer ses nouveaux processeurs mobiles Ryzen 7000 , et la société se vante d'être la première à proposer des puces x86 contenant une IA dédié.

L'IA au cœur du développement de Microsoft ?

On le sait l'IA prend une part de plus en plus importante actuellement et Windows devrait aussi en profiter. Il explique notamment sur scène :

L'IA va réinventer tout ce que vous faites sur Windows, littéralement

L'exemple fut donné en application concrète à l'aide d'un processeur AMD. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous du journaliste Tom Warren. L'application magnétophone est capable de supprimer le bruit de fond de la guitare pour uniquement garder la voix. Et tout ceci est possible, grâce à l'IA.

Dans le même ordre d'idée d'une utilisation de l'intelligence artificielle au sein de Windows, Microsoft a donné l'exemple de la gestion du regard lors d'un appel vidéo, qui modifie en temps réel la position de vos yeux pour un rendu plus naturel et agréable. En guise d'exemple vous pouvez admirer la vidéo ci-dessous :

Plus le temps passe, plus nous allons être amené à voir l'IA être de plus en plus présente dans nos technologies. Pour le meilleur comme pour le pire.

Que pensez-vous de cette déclaration de Microsoft au sujet de Windows ? Est-ce une bonne chose selon vous ?