Après l'attaque de l'art par l'IA ou encore du jeu vidéo par l'IA, c'est au tour des études supérieures de se faire menacer par l'intelligence artificielle et notamment par son plus fier représentant : ChatGPU dont a notamment eu l'occasion de vous parler à maintes reprises ici sur Gameblog. En effet un professeur a trouvé des similitudes entre plusieurs copies d’élèves au sein de la faculté de Lyon. L'homme en question, spécialiste en handicapologie avait demandé un devoir maison à ses élèves sur "les grands traits de l’approche médicale du handicap en Europe". Mais surprise, lors de la correction il repère une construction identique.

Des étudiants coupables d'usage de l'IA via ChatGPT

Une tournure très proche, des arguments identiques et une construction plus que voisine, il n'en fallait pas plus pour mettre la puce à l'oreille à Stéphane Bonvallet, professeur d'université. La conclusion est claire : des étudiants peu scrupuleux ont utilisé l'IA pour rendre leurs devoirs. Voulant tout de même s'en assurer, Stéphane Bonvallet raconte au journal le Progrès en avoir discuté directement avec une étudiante. Très vite elle reconnait les faits et le professeur découvre que ce n'est pas moins de 14 élèves de la même promotion qui ont eu recours à ChatGPT pour s'aider. Mais problème, d'un point de vu réglementaire, l'utilisation de l'IA n'est pas encore intégrée comme étant une triche au sens strict. Le professeur a donc décidé d'accorder la même note (11,75) à l'ensemble des 14 élèves.

Cette pratique m’inquiète. Elle pose un véritable problème d’intégration des savoirs, car les élèves n’ont plus besoin d’effectuer la moindre recherche pour composer.

Outre Atlantique où l'utilisation de l'IA semble aussi se répandre, les écoles ont déjà tranché sur le sujet et l’usage de ChatGPT a été interdit dans les établissements new-yorkais. Le début d'une longue liste à venir ? Bref on commence à rentrer dans une période très particulière où l'IA va commencer à poser de nombreux problèmes. Et ChatGPU n'est qu'un exemple parmi d'autres.

Que pensez-vous de l'utilisation de l'IA au sein des écoles et des universités ?