De nouvelles têtes viennent enrichir le casting House of the Dragon, dont la saison 2 n'est pas attendue avant fin 2024.

La première saison de House of the Dragon a rencontré un énorme succès. La série de HBO a réussi a réconcilié les fans déçus de la fin de Game of Thrones avec l'univers de George R.R. Martin. Désormais, on attend la saison 2 avec impatience. Il faudra cependant se montrer patient, car son tournage a débuté il y a peu. En attendant, on se contente des bribes d'informations qui nous parviennent. Mais ce sont des infos importantes qui ont été communiquées il y a quelques heures. On apprend ainsi que quatre nouveaux personnages feront leur apparition dans la série HBO Max. Mieux, on connaît les acteurs qui les interpréteront.

Quatre nouvelles têtes rejoignent le casting

Parmi les nouveaux noms annoncés au casting de House of the Dragon, une actrice : Gayle Rankin. Apparue dans la comédie musicale The Greatest Showman et dans la série Netflix GLOW, elle interprétera Alys Rivers. Il s'agit d'une guérisseuse et magicienne dotée de visions mystiques. Bâtarde, elle travaille comme servante à Harrenhal.

Gayle Rankin

Place aux acteurs, ensuite. Abubakar Salim, d'abord, a déjà travaillé avec HBO sur la série Raised by Wolves. Les gamers le connaissent peut-être pour son doublage de Bayek dans le RPG d'Ubisoft Assassin's Creed : Origins. Lui interprétera Alyn de Carène, bâtard de la famille Velaryon qui finira par être reconnu. Il jouera même un rôle important durant la Danse des Dragons.

Abubakar Salim

Freddie Fox, ensuite, jouera Ser Gwayne Hightower, le fils d'Otto Hightower et frère cadet d'Alicent, dans la saison 2 de House of the Dragon. Au cours de la guerre civile appelée Danse des Dragons, il prendra partie pour les descendants de sa sœur. Son interprète est notamment apparu dans la série Apple TV+ Slow Horses, menée par Garry Oldman.

Freddie Fox

Dernier acteur annoncé au casting de la saison 2 de House of the Dragon, Simon Russell Beale. En 2022, il est apapru dans le long-métrage The Outfit (Graham Moore) et a interprété Dionysos dans Thor : Love and Thunder de Taika Waititi. L'acteur britannique de 62 ans jouera le châtelain d'Harrenhal, Ser Simon Strong. Il s'agit du grand oncle du fourbe Larys Strong, conspirateur et grand allié d'Alicent Hightower.

Simon Russell Beale

Les premières informations sur la saison 2 de House of the Dragon

Pour l'heure, la saison 2 de House of the Dragon reste auréolée de mystères pour qui n'a pas lu les livres. On sait cependant que la Danse des Dragon ne de devrait pas encore débuter, la saison se concentrant sur les évènements qui vont y mener. Le tout, de manière plus condensée que la saison 1 : on ne dénombre que 8 épisodes au compteur. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que le tournage a commencé plus tôt ce mois-ci. Une sortie courant 2024 devrait donc se faire sans problème. Récemment, le showrunner de la série a rappelé que l'intrigue continuera de se concentrer sur les rivalités entre Targaryen et Hightower et notamment au travers des plus jeunes générations. Les tensions entre Rhaenyra et Alicent en particulier devraient être plus tendues que jamais. Ça promet !