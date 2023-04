Pour toutes celles et ceux qui ont passé leurs matinées devant TF1 et le Club Dorothée dans les années 90, le dessin animé japonais Les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya en VO, occupe une place toute particulière dans leur imaginaire, au même titre que Sailor Moon, Ranma 1/2 ou encore, évidemment, Dragon Ball Z.

Les Chevaliers du Zodiaque, l'œuvre culte de toute une génération

D'autant qu'après les versions animées, diffusées dans l'émission jeunesse star de la fin du siècle dernier, les mangas se sont vite démocratisés dans l'Hexagone (aujourd'hui le deuxième marché mondial derrière le Japon), et pour retrouver les aventures originales de Seiya et des Chevaliers de Bronze, c'est chez l'éditeur Kana que ça se passe. Avec depuis de multiples séries dérivées qui s'affranchissent des héros originaux, comme l'excellente The Lost Canvas, série éditée chez Kurokawa.

Dernière déclinaison en date pour nos chevaliers protecteurs d'Athéna : le cinéma ! Et hollywoodien s'il vous plait.

Le Chevalier de Pégase version Hollywood.

Le casting du film live Saint Seiya fait-il brûler votre cosmos ?

Attendu pour le 24 mai 2023 en France (le 12 mai aux USA et le 28 avril au Japon), Knights of the Zodiac peut se targuer de proposer un sacré casting :

Mackenyu (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishûshô The Final, Chihayafuru)

Madison Iseman (suites de Jumanji, la série Souviens toi l'été dernier)

Sean Bean (Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer)

Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault)

Nick Stahl (Fear the Walking Dead)

Diego Tinoco (On My Block)

Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America)

Mais en attendant le résultat final dans les salles obscures, difficile quand on est fan de l'œuvre originale de Masami Kurumada, de réellement s'enthousiasmer à la vue des trailers de cette adaptation live de Saint Seiya... Récemment, c'est un making-of qui a été partagé, mais celui-ci comme le reste, évoque un bien mauvais souvenir, d'une autre adaptation cinématographique restée dans les mémoires pour sa médiocrité : Dragonball Evolution.

Il semblerait tout de même que ce Knights of the Zodiac soit une adaptation plus fidèle au désastre total qu'était la version live de Dragon Ball Z, qui n'avait alors plus grand chose à voir avec l'adaptation du chef d'œuvre d'Akira Toriyama, si ce n'est à travers quelques éléments vraiment piteux. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Si l'univers de Saint Seiya est formidable à travers l'animation ou bien entendu le manga, tout comme DBZ, l'adapter à la "réalité" d'un film live semble presque un pari perdu d'avance. Il semble en aller de même pour le One Piece de Netflix, aux premiers retours catastrophiques. Notez que pour adapter le monde surréaliste de Super Mario Bros., après l'OVNI live de 1993, Nintendo n'a bien entendu pas choisi autre chose que l'animation 3D, par les créateurs des Mignons, pour son long-métrage actuellement au cinéma et le moins que l'on puisse dire, c'est que le film Super Mario est un carton total.

6 films live Saint Seiya au cinéma !

Cependant, au regard d'une interview récente de Yoshi Ikezawa, producteur chez Toei Animation, accordée à Variety, le studio mythique de l'animation japonaise semble en pleine confiance. En effet, alors que ce premier film des CDZ à la sauce américaine n'est même pas encore sorti en salles, le producteur nippon dévoile que c'est bien une nouvelle franchise qui est envisagée pour le cinéma, pas un one-shot, mais "un lot de six films". Entre les Galaxians Wars, la confrontation face aux Chevaliers Noirs, puis d'Argent, Le Sanctuaire, les arcs Poséidon, Hadès, ceux tirés des OAV, comme Asgard, Hollywood ne manque pas de matière première.

Le lore de Saint Seiya est assez riche pour de multiples adaptations.

Mais avant d'envisager le futur de Seiya, Ikki, Shun, Hyoga et Shiryu au cinéma, comme le ferait Marvel Studios, ne faudrait-il pas d'abord capitaliser sur la bonne réception du premier long-métrage ? En tout cas, Yoshi Ikezawa a également déclaré que les conversations pour faire des suites avaient déjà demarrées.

Knights of the Zodiac est attendu le 24 mai prochain dans les salles obscures françaises.